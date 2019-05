»Ali bi ti koga vzel v službo?« je Žerdin spomnil na zaposlitvene intervjuje v dvigalu Delove stolpnice, Markeš pa je odgovoril: »Težko sodimo po odgovorih v eni minuti. Na koncu je bolj odvisno od tega, kako znaš besede artikulirati, kot to, kdo si.«Poudarila sta tudi, da je zgrešena logika, da so dobri gospodarstveniki tudi dobri politiki, ocenila pa sta, kdo se je dobro odrezal v predvolilni kampanji, kaj pravijo izkušeni kandidati in kaj ponujajo novi obrazi.