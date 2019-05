EU razgovor z Ireno Jovevo (VIDEO)

Irena Joveva

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet razlogov, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca, in navedite, kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom – o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed njih.

O zaposlitvenem razgovoru



Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe. V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance postavili pred poseben izziv. Ne da bi vedeli, kaj jih čaka, se je na povabilo odzvalo 12 od 15 predstavnikov političnih strank, praviloma nosilcev list. Zanje smo organizirali zaposlitveni razgovor, za nekatere je bil to celo prvi. Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe.

Karierni zmenek v dvigalu z Ireno Jovevo poglejte TUKAJ Če povzamem svoje osemletne novinarske izkušnje in se osredotočim na aktualnejše zadeve, bi izpostavila to, da sem hodila po terenu in uspešno opravljala svoj poklic. Delala sem predvsem take stvari, ki jih lahko prinesem na evropsko raven, če bom izvoljena. Recimo o migrantsko-begunski krizi, o arbitraži. Politični ustroj EU in njeno delovanje poznam z druge strani, saj sem imela pri svojem delu več stika z ljudmi. To je plus, ki ga lahko štejem kot uspeh in ga lahko izkoristim v Evropskem parlamentu.Pri drugih občudujem, da niso tako skromni, kot sem jaz. Neskromnost, izpostavljanje samega sebe pride včasih prav. Sem zelo samokritična in zato mi manjka samozavesti. To dvoje je glavno, kar bi izpostavila.Odlično delo je predvsem to, da ne izgubim stika z realnimi težavami in ljudmi – ostati želim na trdnih tleh in se pogovarjati z njimi, jih poslušati. Odlično delo bo, če bodo ljudje čez pet let, na koncu mojega mandata, lahko rekli, da je nekdo dejansko nekaj naredil za Slovenijo in njene državljane.Ključno je povezovanje z ljudmi in na podlagi preteklih izkušenj k temu lahko pripomorem. Vseh osem poslancev iz Slovenije bo moralo sodelovati in delovati enotno pri stvareh, ki zadevajo našo državo in ljudi. Drugo je vprašanje idej, koliko se je nekdo pripravljen angažirati. Jaz zagotovo sem, glede na to, da sem nova na tem parketu in imam več sveže energije in idej.Nenazadnje sem predstavnica mlajše generacije in zagovarjam spremembe. Vse to lahko prispeva k blaginji Slovenije, ključna pa je enotnost, in vedno je treba zagovarjati interese naše države.Glede na raziskave državljane najbolj tare varnost ali pa migracije. To bi postavila v ospredje. Rešitev je skupen dogovor – sodelovanje pri uravnoteženju varnosti in solidarnosti. Govoriti je treba tudi o demografskih izzivih, prihodnosti mladih in podnebnih spremembah.To je enotnost na področju zunanje, varnostne in tudi obrambne politike. Nerešeno vprašanje je brexit, o katerem se bo treba čim prej dogovoriti tudi v luči sprejemanja evropskega proračuna.