EU razgovor s Petrom Golobom (VIDEO)

Peter Golob

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet razlogov, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca, in navedite, kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom – o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed njih.

O zaposlitvenem razgovoru



Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe. V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance postavili pred poseben izziv. Ne da bi vedeli, kaj jih čaka, se je na povabilo odzvalo 12 od 15 predstavnikov političnih strank, praviloma nosilcev list. Zanje smo organizirali zaposlitveni razgovor, za nekatere je bil to celo prvi. Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe.

Karierni zmenek v dvigalu s Petrom Golobom poglejte TUKAJ Dvakrat sem premagal državo na sodišču. Dva ministra za zunanje zadeve sta me namreč vrgla iz službe, ker sem opozarjal na nepravilnosti, potem pa mi je z lastnim znanjem in pogumom obakrat uspelo priti nazaj.Da so se sposobni odreči svojim načelom in se prilagoditi za to, da preživijo. Jaz to težko naredim.Da ne pozabiš, iz katere države prihajaš, katere ljudi zastopaš, in da se ne prepustiš toku. Ko prideš v Bruselj in te začnejo obletavati lobisti, drugi kolegi poslanci in začutiš moč, je nevarnost, da te povleče v tokove in začneš delati za lobije. To ni v redu in sam tega ne bi počel.Da se zavzameš za interese lastne države ter državljank in državljanov. Ker se velik delež zakonodaje sprejema v Bruslju, je pomembno, kdo nas zastopa v evropskih institucijah. Da pomagaš lastni državi, da postane prepoznavnejša. Da pripelješ evropske vlagatelje v državo s tem, ko pritegneš pozornost na Slovenijo in morda pomagaš našim ljudem vzpostaviti kakšen posel. Da se zavzemaš za posamezne interese naših državljanov, civilnih pobud, morda kakšnih gospodarskih združenj, obrtnikov – torej tistih, ki so zapostavljeni, a bi morali biti slišani.Opozoril bi, da je EU prišla do velikega razpotja. Dosedanje vladajoče stranke so preveč skrbele za interese lobijev, predvsem finančnih, manj pa je bilo posluha za evropske pobude. Zato so se državljani odtujili, to pa zbuja evroskepticizem in lahko preide v ksenofobna, nacionalistična čustva.Evropa se je razdelila na vzhodno – mi smo obkroženi z bolj nacionalističnimi voditelji – in zahodno Evropo, kjer zagovarjajo neoliberalne politike. Če se bo ta razkol nadaljeval, lahko pride do velikih razpok v EU, nam pa kot majhni državi to ni v interesu. Potrebujemo močno, demokratično EU, ki ščiti interese vseh članic.Prvič, preveč se osredotoča na interese gospodarskih, zlasti finančnih elit. Drugič, težavo vidim v davčnih oazah, ki jih imamo tudi v EU, to bi bilo treba spremeniti. Tretja pomembna tema, ki razdvaja EU, pa so migracije.