EU razgovor s Tomažem Krajncem (VIDEO)

Tomaž Krajnc Foto: A. S. H.

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet razlogov, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca, in navedite, kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom – o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed njih.

O zaposlitvenem razgovoru



V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance



Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe. V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance postavili pred poseben izziv. Ne da bi vedeli, kaj jih čaka, se je na povabilo odzvalo 12 od 15 predstavnikov političnih strank, praviloma nosilcev list. Zanje smo organizirali zaposlitveni razgovor, za nekatere je bil to celo prvi. Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe.

Karireni zmenek v dvigalu s Tomažem Krajncem poglejte TUKAJ Imam zelo pester življenjepis. Največ sem delal v kriznem menedžmentu in uspešno rešil kar nekaj podjetij. Kot največji uspeh lahko štejem, da Casino Portorož uspešno posluje. Ko sem prišel v podjetje, je bilo v zelo slabem stanju.Ne vem, če je kakšna, ki bi jo občudoval, pa je sam nimam. Težko bi rekel. Lepota.Odlično delo pomeni zavzemanje za ljudi, za tiste, ki so te izvolili. To je naloga vsakega poslanca.V vsakem primeru je delo poslanca veliko bolj zahtevno, kot si predstavljajo zdajšnji poslanci. Ne spomnim se, da bi se kateri od njih zavzemal za kaj pametnega v korist Slovenije, za slovenski jezik, za narod. Poslanec Evropskega parlamenta mora delati za vse, kar Slovenija predstavlja.Prav gotovo o migrantski problematiki. To je najbolj pereče vprašanje v Evropi. Rešitev pa je zaprtje meje zunaj schengenskega območja.Migrantska politika, poleg tega pa še okoljska in prometna politika.