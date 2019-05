EU razgovor z Ljudmilo Novak (VIDEO)

Ljudmila Novak Foto: A. S. H.

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet razlogov, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca, in navedite, kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom – o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed njih.

O zaposlitvenem razgovoru



Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe. V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance postavili pred poseben izziv. Ne da bi vedeli, kaj jih čaka, se je na povabilo odzvalo 12 od 15 predstavnikov političnih strank, praviloma nosilcev list. Zanje smo organizirali zaposlitveni razgovor, za nekatere je bil to celo prvi. Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe.

Karierni zmenek v dvigalu z Ljudmilo Novak si poglejte TUKAJ. V kariernem smislu je to zagotovo moja politika. Bila sem županja občine Moravče, kjer sem izvedla kar nekaj projektov. Kot evropska poslanka sem bila prva poročevalka iz Slovenije za dokument Europass, ki je eden najuspešnejših dokumentov v EU. V državnem zboru pa sem kljub temu, da sem v opoziciji, uspela s predlogom zakona o dostojnem pokopu in prikritih grobiščih – tudi na moje začudenje je bil sprejet in se dobro izvaja. V zasebnem življenju pa sem ponosna na svojo veliko družino.Trudim se za te lastnosti. To so dobro znanje različnih jezikov, poznavanje financ, kar ni moje področje, in mladost.Odlično delo pomeni, da prisluhneš ljudem, poslušaš njihove probleme, zanje iščeš rešitve in te rešitve potem poskušaš uresničiti na področju, kjer deluješ. Če je seveda to v tvoji moči. Sicer pa ljudi napotiš na ustrezne institucije ali k posameznikom, ki jih bodo lahko pomagali uresničiti.To delo me zanima, ker je zanimivo, ker sem ga že opravljala in ga dobro poznam. Na ta način lahko dobro zastopaš interese svoje države, hkrati pa uresničuješ tiste politike, ki se ti zdijo pomembne. Delovati želim v dobro ljudi, za boljše delovne pogoje prebivalcev v EU, za boljše in preglednejše delovanje evropskih institucij z manj birokracije, za ohranjanje kulturne dediščine, za kulturo, izobraževanje in seveda za varnost, svobodo in zaupanje.Izpostavila bi, da se mora Evropa ponovno vrniti k svojim koreninam. Da moramo opraviti razpravo o tem, katere so tiste vrednote, iz katerih izhajata EU in demokracija. Nanje smo namreč pozabili in jih moramo znova utrditi, da bomo lahko EU še bolje vodili, ustvarjali in v njej skupaj živeli.To sta skupna varnostna in obrambna politika – okrepitev evropskih sil, ki bodo varovale zunanje meje –, s čimer je povezana tudi migracijska politika. In seveda skrb za človeka.