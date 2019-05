EU razgovor z Gregorjem Peričem (VIDEO)

Gregor Perič Foto: A. S. H.

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet razlogov, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca, in navedite, kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom – o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed njih.

O zaposlitvenem razgovoru



Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe. V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance postavili pred poseben izziv. Ne da bi vedeli, kaj jih čaka, se je na povabilo odzvalo 12 od 15 predstavnikov političnih strank, praviloma nosilcev list. Zanje smo organizirali zaposlitveni razgovor, za nekatere je bil to celo prvi. Da so bila vprašanja strokovna, so nam jih pripravili v kadrovskem podjetju, ki je specializirano za iskanje kadrov za višje položaje. Razgovor smo začinili še s hitrim kariernim zmenkom v dvigalu (elevator pitch), ki velja za enega najprepričljivejših orodij za predstavitev samega sebe.

Karierni zmenek v dvigalu z Gregorjem Peričem si lahko pogledate TUKAJ Moj največji uspeh je, da sem zadovoljen s tem, kar sem do sedaj dosegel. Ne gre toliko za konkretne dosežke, funkcije, službe, ampak za zadovoljstvo s samim seboj, z doslej prehojeno potjo.To, da se znajo v čisto vsaki situaciji znajti. Tu imam rezerve in se lahko še veliko naučim. K svojemu znanju bi dodal še kakšen tuji jezik in tretje, še več strasti do potovanj, do odkrivanja novega.Delo poslanca je kompleksno, ker moraš pokrivati lokalno, nacionalno in evropsko raven in nobene ne smeš zanemarjati. Iz izkušenj v nacionalnem parlamentu vidim, koliko je interesov, kako je vse prepleteno in koliko je dela, ki ga pred kamerami ni videti, da nekaj dosežeš, da si pri nečem uspešen. Tu vidim največji izziv.Danes je treba govoriti predvsem o svobodi, in to v zelo širokem smislu. Od svobode medijev in ustvarjanja do gospodarske pobude ... Drugo je okolje in tretje področje varnosti. Vzpostaviti je treba pravo, delujoče ravnotežje med svobodo in varnostjo. Evropa, EU, naša družba v zelo pomembnem delu temelji na liberalnih vrednotah, to je treba čuvati. Izpostavim naj še občutek za socialno pravičnost, ravnotežje v družbi, da imajo vsi nekaj od našega družbenega napredka.Izpostavil bi vlogo EU v regiji in globalno, ki se je ne zavedamo dovolj. Na stvari gledamo parcialno, s stališča posamezne države članice, ne vidimo pa prednosti, ki jih ta skupnost daje. Mesto Slovenije kot majhne države je v močni EU, ki se uspešno odziva na impulze od zunaj.Zagotovo okoljski, varnostni in izpostavil bi še vrednote. Nekateri zastavljajo vrednote EU za svoje partikularne interese. Ne brigajo se za posledice, če bi nekaj razpadlo oziroma ne bi več delovalo – ti ogrožajo našo prihodnost.