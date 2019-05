EU razgovor z Angeliko Mlinar (VIDEO)

Angelika Mlinar Foto: A. S. H.

Kateri je vaš največji dosedanji uspeh/dosežek?

Opišite tri lastnosti, ki jih občudujete pri drugih ljudeh, pa jih sami nimate.

Opredelite, kaj pomeni odlično delo na vašem področju.

Naštejte pet stvari, zakaj vas zanima delo evropskega poslanca oziroma poslanke in kje vidite svoj doprinos k blaginji Slovenije.

Če bi imeli čez en teden nagovor pred Evropskim parlamentom, o kateri problematiki bi govorili in katere rešitve bi predlagali?

Izpostavite tri trenutno najbolj pereče izzive v politiki Evropske unije in predlagajte rešitev za vsaj enega izmed teh izzivov.

V uredništvu Sveta kapitala smo v okviru rubrike Kariera in delo kandidate za evropske poslance



Videoposnetek s kariernega zmenka v dvigalu z Angeliko Mlinar si poglejte TUKAJ. Moj največji politični uspeh je v tem, da mi je uspelo ustanoviti stranko in z njo priti v avstrijski parlament in nato še v evropskega. Lahko bi rekla, da sem ustanovila neke vrste zagonsko podjetje, ki je bilo uspešno.Potrpežljivost. To je zelo pomembna lastnost, ki jo pri sebi še izpopolnjujem. Drugi dve – to je kar težko. Ne bi vedela.Odlično delo je, da znaš sodelovati. Da se zavedaš, da je kompromis osnova demokracije, kar pomeni, da se moraš biti pripravljen do neke mere tudi oddaljiti od lastnih stališč, vedeti pa moraš, kje so tvoje meje. To je za evropskega poslanca zelo pomembna lastnost, saj v parlamentu iščemo večino za vsako temo posebej. Samo takrat veljaš za dobrega poslanca, kadar dosežeš kompromis, ki omogoča potrditev nekega predloga.Zato, ker je EU kulturni dosežek človeštva. Evropske države danes hodijo po skupni politični poti na podlagi pogodbe, v zgodovini se je to dogajalo z nasiljem. Zavedati se moramo vrednosti tega in se za to boriti. Drugi razlog je kulturni vidik, uporabljati moraš tudi več jezikov.Govorila bi o tem, da blaginja v EU lahko obstaja samo, če se bomo zavedali tega, kar imamo, in bomo gradili naprej. Da pa so potrebne reforme. Nove članice imajo velikokrat občutek, da so drugorazredne. To moramo premostiti, postati partnerji.Ena izmed najbolj perečih tem je vprašanje azila in migracij, odgovor na to pa je lahko samo skupna evropska azilna in migracijska politika. Drugo je vprašanje varnosti v širšem smislu, tudi varnosti notranjih meja. Spet se bomo lahko dogovorili, da bodo notranje meje odprte, če nam bo uspelo zagotoviti delovanje zunanjih meja EU. O tem zadnjem se bo moralo dogovoriti vseh 28 držav članic. Tretja pa je tema, ki nas bega. V praksi lahko vidimo, kaj se zgodi, ko desničarske stranke prevzamejo nadzor in lažejo ljudem: pride do čudnih rešitev in odločitev. Govorim o brexitu. Rešitev je lahko samo še en referendum, na katerem bi se ljudje odločali na podlagi zapisanih argumentov, da bi vedeli, o čem se v resnici odločajo.