Jesenski izziv: Spodbujamo boljše odnose v službi

21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Raziskave kažejo, da odnosi najbolj vplivajo na počutje delavcev v službi in s tem na njihovo uspešnost. Tisti, ki radi prihajajo na delo, ustvarijo za 37 odstotkov večjo prodajo, so za 31 odstotkov produktivnejši in za 19 odstotkov natančnejši, manj so na bolniškem dopustu in redkeje menjajo delodajalca.

»Nalogo dneva vsakič znova vzamemo resno in vzdušje med sodelavci je zelo dobro.« Takšno sporočilo so nam poslali iz enega od podjetij, kjer so opazili našo akcijo in zgrabili priložnost, da razgibajo, kakor so zapisali, precej naelektreno vzdušje. »Led je prebit in zdaj se bomo lažje pogovorili,« so še napisali.O čem pravzaprav govorimo? Enaindvajset nalog, ki jih za izboljšanje delovne sreče predlagajo v Paleti znanj, certificirani partnerici nizozemskega inštituta Woohoo, se je kar samo ponujalo za to, da jih v tednu delovne sreče začnemo uresničevati.Vsak delovni dan eno, po treh tednih pa naj bi nam to glede na teorije že prešlo v navado. Torej, 21 različno velikih podjetij, skoraj vsako iz druge panoge, ter nekaj javnih inštitucij smo povabili, da sprejmejo izziv. Velika večina je to storila, čeprav je bilo časa za odločanje zelo malo. Za nekatere je bila ovira ravno to, kje pa so se tudi potuhnili in smo zaman čakali na odgovor. Po drugi strani so se potem, ko je projekt začel teči, nekatere organizacije oglasile same in se zanimale za sodelovanje. V pogovoru z njimi smo ugotovili, da se skoraj povsod ukvarjajo z izboljševanjem delovne klime in postavljajo temelje zaposlenim prijazne organizacijske kulture.Organizacije, ki so se vključile v projekt, so se zavezale, da bodo zaposlene spodbudile, da sledijo 21 dnevnim nalogam, ki jih predlagajo v Paleti znanj. Večina je na prvi pogled preprostih, saj sodijo med osnove kulturnega vedenja, kljub temu je marsikatera res izziv. Naloga prvega dne je bila denimo, da ob prihodu v službo pozdravimo vse sodelavce. »S sodelavcem sva imela kratki stik, naslednji dan sva se izogibala drug drugemu, potem se nekaj dni nisva videla in zdaj sva preprosto hodila drug mimo drugega. Verjamem, da je bilo tudi njemu neprijetno, a nobeden ni naredil prvega koraka. Vesel sem, da smo se vključili v projekt, takoj sem vedel, kaj moram storiti, in kakor se je pokazalo, je sodelavec razmišljal enako,« smo izvedeli od enega od zaposlenih. V tem tednu so zaposleni tudi preživeli dan brez pritoževanja, podarjali so si komplimente, izziv današnjega dne je priskočiti na pomoč vsaj enemu sodelavcu.Dnevne izzive objavljamo v časopisu Delo ter v Svetu kapitala in vabimo vse, da se nam pridružijo pri pobudi. Na spletni strani Sveta kapitala in družbenih omrežjih lahko tudi sledite, kako se z izzivi soočajo v podjetjih. Vsak delovni dan objavimo kratko poročilo in že po prvem tednu se je pokazalo, da bomo tako zbrali veliko dobrih praks in idej, kako izboljšati medsebojne odnose. Na enem mestu do njih lahko dostopate tudi vi. Kliknite na povezave spodaj, vsak dan bomo dodali novo zgodbo 21 korakov ...