»Vsak ima nekaj, kar lahko pohvalimo« (VIDEO)

21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Izziv današnjega dne je podarjati komplimente sodelavcem. Kako zahtevna naloga je to? Kaj, če se kompliment ponesreči oziroma ga sodelavec razume drugače kot je želel tisti, ki ga je izrekel? Zakaj je komplimente tako težko sprejeti in ali je to način, s katerim si tlakujemo pot, da kasneje sodelavca nekaj prosimo?Tu si oglejte video