»Zahvala mora biti predvsem iskrena, tako ne potrebuje nobenih dodatkov.« (VIDEO)

21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Naloga današnjega dne je, da se zahvalimo trem sodelavcem.Za kaj vse se sodelavcem zahvalimo in kdaj na zahvale pozabimo? Kaj, če se zaposleni podrejenemu nikoli ne zahvali? Ali se sploh mora? Zakaj je besedico hvala tako težko izreči?Zahvaljevanje ni dobrodošlo samo za tistega, ki ga prejme, ampak tudi za tise, ki ga izrečejo. Raziskave kažejo, da so ljudje, ki se dnevno zahvaljujejo, manj pod stresom oziroma je njegov učinek manjši, so srečnejši in tudi imunsko odpornejši.Tu si oglejte video