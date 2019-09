»Na sestanek moramo priti točno, vsi imamo enako malo časa.« (VIDEO)

21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Naloga današnjega dne je začeti sestanek z nečim pozitivnim.Analize kažejo, da zaposleni več kot tretjino delovnega časa preživijo na sestankih in da je polovica tega 'stran vržen čas'. Zakaj torej še kar naprej sestankujemo?Na univerzi v Severni Karolini so s študijami ugotovili, da pozitivna čustva, kot so zanimanje, ponos, navdušenje, veselje ne vplivajo samo na to, da premagamo slabe misli, ampak, da možgani v tem stanju delajo bolje, razmišljajo širše. Kako zaposleni v GZS začenjajo sestanke in katera je najbolj nenavadna stvar, ki so jo doživeli na začetku kakšnega sestanka.Tu si oglejte video