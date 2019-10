21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Naloga današnjega dne je pohvaliti se za narejeno delo in se nagraditi.Se ustavite in analizirate svoje zmage, dobro opravljeno delo, ali se vam te zdijo same po sebi umevne in se razmišljate samo o neuspehih, napakah? S čim se lahko nagradimo in to pomeni za motivacijo? Kje pa je meja med pohvalo samega sebe in samohvalo?Tu si oglejte video