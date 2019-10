21 poskočnih korakov do sodelavcev. Grafika: Svet kapitala

Ali komu od sodelavcev dolgujete opravičilo? Danes je priložnost za to, pravi naloga današnjega dne.Kako se opravičiti? Ali je res nesmiselno pričakovati opravičilo nadrejenega? Kaj pa, če z opravičevanjem pretiravamo? Ali je to sploh mogoče? Besedi 'hvala' in 'oprosti' sta na delovnem mestu velikorat pozabljeni - katero je težje izreči?Tu si oglejte video