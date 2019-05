VIDEO: Spiritualni oddihi? Beatli so pesnili v ašramu.

George Harrison, predan privrženec transcendentalne meditacije; John Lennon in Paul McCartney, ki sta se prepirala o nadaljnji poti te priljubljene britanske zasedbe; in Ringo Starr, bobnar skupine, ki mu indijska pikantna hrana ni prijala, zato je za svoje bivanje v ašramu s sabo prinesel konzerve in zdržal celih deset dni.Lennon in McCartney sta stran od mestnega hrupa in žarometov spisala pesmi, ki so se kasneje pojavile na albumu »The Beatles« (Beli album), vključno z »Back in the USSR« in »Dear Prudence«. Čeprav so večino dni v ašramu opravljali preprosta opravila, kot sta meditacija in pisanje, niso bili ravno špartanski. Maharišijev skalni bungalov, kjer se je skupina zbrala za predavanja, je imel pristajalno ploščad za helikopterje, bivalni prostori pa so bili opremljeni z električnimi kamini.Ob večerih je skupina včasih kršila pravilo »brez alkohola«, je v spominih zapisala Cynthia Lennon, Lennonova tedanja soproga. Desetletja po tem, ko so se ob reki Ganges v takrat zaspanem mestu mudili Beatli, je ašram (po obnovi) spet zaživel leta 2015, je poročal New York Times. Ampak obiskovalcev je še vedno malo, le kakšnih 13.000 letno, večinoma Indijcev.Kaj več o poslovnem modelu spiritualnega odmika pa preberite v prihodnjih dneh na svetkapitala.si