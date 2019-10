Spremenite svoje podjetje v TOP 1 % na svetu!

Iza Sia Login in Tanja Skaza bosta na konferenci Začuti 100 razkrili tudi tehnike, ki so jima pomagali do osebne rasti in poslovnega uspeha; FOTO: Osebni arhiv

Res je. S tem sem želela povedati, da naloga sodobnega vodje ni, da člane ekipe motivira za delo, saj morajo biti motivirani že sami. Njegova naloga je. Člane svojega tima naj navdihuje z uresničevanjem poslanstva organizacije, kar pomeni, da člani tima v poslanstvu organizacijein se posledično sami motivirajo. Naloga vodje je, da vsakemu pomaga najti to vez, medtem ko je motivacija naloga posameznika.Da, bilo je povsem naključno, zato da bil primer čim slikovitejši (smeh). Lahko bi bila tudi majhna punčka ali otrok. Toda menim, da bi morali žev osnovni šoli naučiti, kako se lahko. Vsi drugi pa nam le kažejo inspiracijo.Skozi leta smo zgradili, z jasnim poslanstvom in vrednotami, ki motivirajo, povezujejo in odražajo trajnostno skrb in odgovornost. Danes z Igorjem predajava zdravo podjetje, ki je v dobri kondiciji in uživa velik ugled. Podjetja ne gradijo delodajalci, temveč zaposleni, tisti, ki se poistovetijo z vrednotami in živijo za poslanstvo podjetja. Med prvimi smo uvedli tudi 6-urni delovnik, ki se odlično obnese. Verjameva v sodelavce in vizijo podjetja. Vodstvo sva zaupala dvema izkušenima sodelavcema, ki zagotovo dajeta odličen zgled, kako deluje novodobna organizacija.Ustvarjala bom dobre zgodbe. Konferenca ZAČUTI 100 je ena izmed njih in iskreno se je veselim, saj vem, koliko premikov bomo naredili skupaj z Izo Sio Login in Danijem Polajnarjem. Dobre zgodbe sem predstavila tudi v svoji knjigi Spremembe vredna, ker sipredvsem, da najdejo sebe. In takrat, ko vodje najdejo sebe, so srečni, uspešni in dejansko živijo to življenje, kar se odraža tudi v njihovem delovnem okolju, med zaposlenimi in zasebno.Ekipa je vedno zrcalo vodje. Vodja bi se moral v ekipi vedno znova zagledati. Vprašanje je, ali dejansko vidi to, kar bi moral. Osebno se trudim videti vse, kar mi ekipa s svojim delovanjem sporoča o mojem delovanju. Seveda so vmes tudi stvari, ki si jih v osnovi ne želiš. Toda vodja mora najprej dojeti, da so ravno omenjene stvari darilo, priložnost za novo izkušnjo in napredek.Oboje mi je blizu, saj sem. Bistvo, ki ga iščem pri ljudeh in sebi, je, da si iskren in takšen, kot si, in tega ne skrivaš. V novodobnih organizacijah je ravno od vodij odvisno, ali se bodo sprejeli takšni, kot so. Za vodje s »fasado« namreč v novodobnih organizacijah ni več prostora. Kaj to v resnici pomeni in kako vse skupaj spraviti v prakso, bom razložil na konferenci ZAČUTI 100 Konferenca ZAČUTI 100 je namenjena izbranim vodjem, podjetnikom in podjetnicam; tistim, ki so se že odločili, da bi radi svoje organizacije dvignili na višji nivo, kjer ne bi samo dosegali, temveč tudi presegali zastavljene cilje in se uvrstili med top 1 % podjetij v svoji niši na svetu.Da, vsekakor. Predstavila bom oziroma predstavili bomo, na podlagi katerih smo zgradili uspešna podjetja s trdnimi temelji.Zagotovo. Konferencabo pristna in odprta, z veliko vprašanji in odgovori v živo. Tam bomo za svoje goste, da se naučijo novih znanj in odlično počutijo.Seveda. Vsak gost bo prejelin hkrati, ki si ga bo lahko ogledal kadarkoli.Vse goste čaka tudi. Želimo, da znanje s konferencetakoj vključijo v svoj posel.Menimo, da je cena primerna glede na višji nivo, kakovost in vsebine dogodka, ki jih boste težko dobili kje drugje., ki vam ga ponuja dogodek, zagotovo neprimerljivo presega ceno vstopnice.Sicer pa predlagam, da pridete in se prepričate sami.