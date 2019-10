Oktoberfest v številkah: Pivo, izgubljene osebne izkaznice in električni skiroji

IZGUBLJENA LASTNINA

Na festivalih se pogosto zgodi, da obiskovalci izgubljajo njihovo lastnino. Tokrat so ljubitelji Oktoberfesta vsega skupaj izgubili 4500 predmetov. Tisoč od njih so bila oblačila, kar 950 osebnih dokumentov, 570 denarnic, 300 parov sončnih očal, 400 ključev, 480 mobilnih telefonov, 280 torbic, 100 ročnih ur, 45 dežnikov, 2 poročna prstana, več slušalk, teniški lopar, revijo Playboy in celo.... psa.

OD KOD IZVIRA OKTOBERFEST?

Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Na septembrski termin so jo prestavili samo zaradi vremena, saj je sredi oktobra na Bavarskem velikokrat hladno ter deževno. Od leta 1810 Oktoberfesta niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga med epidemijo kolere, v obdobju hiperinflacije v 20. letih prejšnjega stoletja ter času obeh svetovnih vojn.

Očitno je manjša količina popitega alkohola na Oktoberfestu vplivala na obnašanje ljudi, saj so zabeležili manj kaznivih dejanj in zdravniških intervencij. REUTERS



PIVO:



FESTIVALI:

Organizatorji Oktoberfesta so letos zabeležili, ki so spili skupnoŠtevilo udeležencev na festivalu piva je bilo približno enako lanskemu, prav tako kot lani so pojedli približno isto količine hrane (), a spili so malce manj. Poleg piva so se ljudje odločali za(150 tisoč litrov skupaj), vodo in limonado (več kot milijon tristo litrov) ter kavo ali čaj ( skoraj tristo litrov).Očitno je manjša količina popitega alkohola vplivala na obnašanje ljudi, saj so zabeležili manj kaznivih dejanj in zdravniških intervencij (letos 600, lani pa nekaj čez 700). So pa organizatorji vseeno opozorili na karposkusov kraje ali ukradnih vrčkov piva.Oktoberfest je potekal nakvadratnih metrih, na katerih so postavili. Obiskovalci so lahko uporabilimetrov površin sstranišč za invalide. Možnih je biloKot zanimivost lahko zapišemo, da so letos policisti po dogodkih na cesti ustavljali tudi ljudi na, kar 414 primerov prekrška so zabeležili. V primerjavi z lanskim Oktoberfestom se je več ljudi po zabavi odločilo za vožnjo domov z avtomobilom, napisanih je bilo več kazni.Nekaj več kot 130 tisoč ljudi se je odločilo poslati svojih prijateljem in sorodnikom