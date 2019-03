Volvo bo načrtno omejil hitrost svojih vozil

Hitro ne bo več prehitro, vsaj pri Volvotu si tega ne želijo. Od leta 2020 bodo izdelovali le še vozila, ki ne bodo šla hitreje od 180 kilometrov na uro. Izjema bodo le policijska vozila.

Najhitrejši avtomobili znamke Volvo ne bodo presegli meje 180 kilometrov na uro. Razen policijski. Foto: Pixabay

Hitro je hitro prehitro. Foto: Pixabay

Švedski proizvajalec luksuznih vozil Volvo je prvi med sebi enakimi, ki bo v vseh svojih prihodnjih modelih od leta 2020 zmanjšal moč motorja. Največja hitrost Volvov bo tako »le« 180 kilometrov na uro, medtem ko gredo najhitrejši njihovi avtomobili zdaj vse do 250 kilometrov na uro. S tem ukrepom želijo vplivati na večjo varnost v prometu in bolj odgovorno vožnjo, nenazadnje tudi z ekološkega vidika.Skandinavski avtomobilski gigant, ki ga je leta 2010 prevzelo kitajsko podjetje Zhejiang Geely, se že mnoga leta ukvarja s povečevanjem varnosti v prometu in stremi k temu, da hitrost na avtocestah ne bi več jemala življenj. Odločili so se, da bodo zato od leta 2020 izdelovali avtomobile, katerih največja hitrost ne bo presegla 180 kilometrov na uro. Izjema bodo le policijski avtomobili, piše britanski Guardian.Nekaj takšnih hitrostnih blokad so sicer že vgradili v motorje nekaterih nemških avtomobilov, a pri veliko višji hitrosti. Omejitev hitrosti na evropskih avtocestah je med 120 in 130 kilometri na uro, v Nemčiji pa obstajajo tudi avtocestni odseki, kjer je ni.Nesreče zaradi neprilagojene hitrosti ostajajo med najpogostejšimi, z njimi je povezan, poleg alkoholiziranosti in uporabe telefona med vožnjo, tudi visok odstotek smrtnih žrtev. »Če lahko kakor koli zmanjšamo smrtnost na naših cestah, bomo naredili vse, kar je v naši moči. Predvsem si želimo odpreti javno razpravo, kjer bi se ukvarjali z vprašanjem, ali lahko s takšnimi posegi vplivamo na vedenje voznikov,« je povedal, šef Volva.V podjetju se tudi aktivno ukvarjajo tudi z razvojem virtualne geografske meje, ki bi jo določala GPS tehnologija in bi v območju šol, bolnišnic … omejila hitrost avtomobilov prihodnosti na primerno.