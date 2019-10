V Soški dolini nastaja nova hollywoodska serija

Dolina Soče je eno od prizorišč snemanja nove hollywoodske televizijske serije The Wheel of Time. To je po Zgodbah iz Narnije iz leta 2007 druga večja tovrstna produkcija pri nas, ki pa jo ustvarjalci pred javnostjo skrivajo, kolikor le morejo. Pričakovano kadre lovijo ob reki Soči.Fantazijska dramska televizijska serija The Wheel of Time (Kolo časa) nastaja po istoimenski seriji romanovProdukcijo vodita hiši Sony Pictures Television in Amazon Studios, ameriški velikan Amazon bo serijo tudi predvajal na plačljivem internetnem kanalu Prime Video. Vsaj prvi dve epizodi bo posnela nemška režiserkaPo poročanju hollywoodskih medijev se je snemanje začelo pretekli mesec, nekaj tednov pa se bo ekipa približno 300 ljudi mudila tudi v Zgornjem Posočju.Premiero načrtujejo v Bovcu prihodnje leto konec junija, katera tuja smučarska superzvezdnica pa si bo film v naših krajih tudi ogledala, preberite na Delo.si.