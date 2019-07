TOP 10 največjih zaslužkarjev z Instagrama 2019

Sladoled: Italijanski gelato ali tisti kitajski z okusom popra?

Je Marko Polo na Kitajskem jedel sladoled? To se je nadvse resno vprašal francoski mojster ledene poslastice Gerard Taurin, ki je velik del svoje energije vložil v raziskovanje porekla sladoleda in ki je, seveda, prišel do ugotovitve, da je moral sladoled nastati prav na Kitajskem, in to pred kakšnimi tri tisoč leti.