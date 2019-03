SpoznavamoSkupaj: Ko iPhone zablešči iz teme

V poplavi mobilnih aplikacij, ki nase opozarjajo s posebnimi opozorili (notifications) v najrazličnejših zvočnih variacijah, je mogoče čas, da slednje v tišino zagrne utripajoča ledica.

Kako jo vključiti?

Pritisnite Settings. Pritisnite General. Pritisnite Accessibility. Poiščite LED Flash for Alerts. Izberite možnost in jo vključite s klikom na On. Ali želite utripajočo lučko tudi, ko je telefon v »tihem načinu«, se prav tako odločikte v tem koraku. In to je to.

Se vam je že kdaj zgodilo, da je iz torbice zazvonil telefon? Iskali ste ga in iskali, našli pa šele, ko se je na ekranu že izpisal neodgovorjeni klic? Vas vsa možna obvestila aplikacij ves čas z različnimi zvoki opozarjajo na dogajanje doma in po svetu? In ko vam zazvoni telefon v službi dobivate poglede izpod čela vaših sodelavcev? Mogoče je rešitev za te težave prav utripajoča ledica na iPhonu.Če funkcijo vključite, vas bo telefon opozoril nase ne le z zvočnim signalom, pač pa tudi z utripanjem močne ledice. Več možnosti je, da ga lažje najdete v veliki torbi; če boste telefon obrnili z ekranom navzdol, pa vas bo diskretno opozarjal na vsa dobljena sporočila, klice, opozorila aplikacij …In še opozorilo, če bi želeli divje utripajočo ledico uporabiti za popestritev domače zabave, ne pozabite zakleniti ekrana telefona. Le v tem primeru bo ledica služila svojemu namenu, še piše iPhonov spletni pomočnik.