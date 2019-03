Se bo ponovil Titanik? Povečana nevarnost ledenih gora

Nove raziskave kažejo, da se bo led tako na Arktiki kot Antarktiki stalil hitreje, kot so leta nazaj predvidevali znanstveniki. Veliki bloki ledu se počasi trgajo od večjih območij in ledene gore, velike kot naša država, bodo kmalu polnile oceane.

Zaradi globalnega segrevanja ozračja in otoplitve oceanov se led začel taliti precej prej, kakor so leta nazaj napovedovali znanstveniki. Med leti 2030 in 2050 bo prišlo do arktičnega poletja in takrat površina zmrznjenih območij ne bo dosegla niti 15 odstotkov današnje površine, zapišejo v raziskavi univerze Exeter v Veliki Britaniji. Pet let nazaj je Pacifik prešel iz hladne v toplejšo ero, ki bo trajala nekaj desetletij, ta bo pa še bolj pospešeno vplivala na taljenje ledu.



Tudi NASA je potrdila, da se gigantski bloki ledu zaradi tega izolirajo od preostale ledene platforme. Sprva je lom potekal s hitrostjo 700-800 metrov na leto, danes pa je hitrost povečana na kar 4 kilometre na leto. Ko bodo ledene gore zapustile celino, jih bo potrebno imeti pod satelitskim nadzorom. »Veliko ladij potuje skozi severna in južna polarna območja, zato bo treba okrepiti nadzor,« zaključijo raziskavo.