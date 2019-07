Adijo Manchester United, pozdravljen Real Madrid

1. Real Madrid (3,8 milijarde evorv)

2. Barcelona (3,6 milijarde evrov)

3. Manchester United (3,41)

4. Bayern Munich (2,71)

5. Manchester City (2,4)

6. Chelsea

7. Arsenal

8. Liverpool

9. Tottenham Hotspur

10. Juventus

Najbogatejši nogometni klubi:Pri reviji Forbes so prav tako ustvarili lestvico najbogatejših športnih klubov na svetu.Na vrhu so se znašli FC Barcelona, FC Real Madrid ter La Liga (3,8 milijarde).Pri Forbesu so vrednost Dallas Cowboys ocenili na 4,484 milijarde evrov. Klub Jerryja Jonesa generira dvakrat toliko prihodkov iz sponzorstev ter vstopnic na stadionu AT&T kot katera koli druga športna ekipa na planetu.Na drugem mestu največ vrednih ekip je baseballsko moštvo New York Yankees, ki se je na drugo mesto povzpelo z lani petega; njegova vrednost je ocenjena na 4,128 milijarde evrov.Na lestvici 50 največ vrednih klubov na svetu je kar 26 (od skupno 32) ekip ameriškega nogometa NFL, največje zasluge za to gredo bogatim prihodkom z naslova medijskih pravic s TV-hišami CBS, NBC, Fox, ESPN in DirecTV, ki so plačali več kot 230 milijonov evrov na ekipo na leto.