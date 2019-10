Osvojite tuje trge. Začnite pravilno in rastite

Nerjc Volarič FOTO: osebni arhiv

Na fotografiji Tadej Prešeren (prvi z leve) z delom ekipe svojih dveh mednarodnih podjetij za prodajo na Amazonu. FOTO: osebni arhiv

Po korakih boste spoznali vse, kar je pomembno za prodajo na Amazonu. Razlaga ključnih pojmov v povezavi z Amazonom, ki jih morate poznati.

v povezavi z Amazonom, ki jih morate poznati. Kako analizirate, kaj ljudje že iščejo na Amazonu , kakšna je konkurenca in ali se vam splača začeti prodajati določen izdelek?

, kakšna je konkurenca in ali se vam splača začeti prodajati določen izdelek? Katere napake naredijo skoraj vsi in kako se jim izognete?

naredijo skoraj vsi in kako se jim izognete? Jasno opredeljene prednosti in slabosti različnih načinov sodelovanja z Amazonom.

različnih načinov sodelovanja z Amazonom. Korak za korakom prikazano, kako pravilno odprete svoj račun prodajalca (angl. seller account ) na Amazonu in kaj morate pripraviti, še preden račun odprete.

(angl. ) na Amazonu in kaj morate pripraviti, še preden račun odprete. Amazon SEO raziskava ključnih besed ter SEO optimizacija vašega izdelka na Amazonu.

raziskava ključnih besed ter SEO optimizacija vašega izdelka na Amazonu. Najbolj učinkovite strategije prodaje na Amazonu, ki vam omogočijo, da pustite konkurenco daleč za sabo.

na Amazonu, ki vam omogočijo, da pustite konkurenco daleč za sabo. Oglaševanje na Amazonu – v celoti razloženo po korakih.

– v celoti razloženo po korakih. Najine osebne izkušnje, napake in zmagovalne kombinacije za prodajo na Amazonu. Midva sva to znanje pridobivala v tujini in to, da ga deliva z vami, je za vas velika prednost in tudi ogromen prihranek, ker so cene izobraževanj o prodaji na Amazonu v tujini resnično visoke.

Tadej Prešeren FOTO: osebni arhiv

sem se srečal pred štirimi leti. Kot popoln začetnik sem znanje iskal na priljubljenih spletnih tečajih. Ni se izšlo. Nato sem poiskal osebne mentorje v tujini. Ljudi, ki so na Amazonu s prodajo že dosegli promet v milijonskih zneskih. To je bilo odločilno. Moj promet je nato rasel in po letu in pol sem že presegel 100.000 evrov mesečnega prometa.Tega meseca bo iz Slovenije uradno dovoljena prodaja neposredno na evropske trge prek Amazona Evropa. Torej na trge, ki so za nas tako ali tako najpomembnejši: Nemčija, Velika Britanija in Italija.Tisti, ki bodo izkoristili to priložnost, lahko s pravim načinom dela dosežejo ogromno.Sam že več let uspešno prodajam na trgih, ki so dostopni prek Amazona USA. Ampak evropski trgi so nam bližji in jih bolje poznamo. Poleg tega je v Evropi manj konkurence kot v ZDA.Sam sem na začetku prodajal tudi v Evropi; moja prodaja je dosegala tudi 140.000 evrov mesečno. A nato so mi čez noč ukinili račun – ker sem iz Slovenije. Potem sem moral znova garati, da sem prodajo na Amazonu USA pripeljal na enako raven. Zdaj te birokratske ovire ne bo več in iz osebne izkušnje vem, da Amazon Evropa odpira vrata do fantastičnih trgov., ki iščejo način, kako zaslužiti poleg službe, ali za podjetja, ki iščejo nove trge, jeizjemna priložnost.Delujem v Amazon Mastermind skupinah v Sloveniji in tujini. Podrobnosti se spreminjajo, ampak osnove ostajajo podobne. Ker se bo z novembrom odprlo toliko priložnosti, sem dobil tako veliko vprašanj in prošenj za svetovanje, da preprosto nisem mogel vsem odgovoriti. Dan ima vseeno samo 24 ur.Zato sem se odločil, da sprejmem povabilo za predavanje na. Tam bom razkril vse, kar počnem jaz, in delil svoje nasvete za začetnike, kako narediti vse prav, in predvsem, kako se izogniti pastem, ki jih naredi skoraj 90 % prodajalcev.Na seminarju bo predaval tudi. Tadej je s prodajo na Amazonu ustvaril izjemno globalno zgodbo in ga globoko spoštujem.Najprej bi vas popravil, uspelo nama je z ženo. Bila sva klasična zgodba: mlad par z dvema majhnima otrokoma, dve službi, kredit, premalo časa za vse in finančno negotova prihodnost.Najprej sva ob večerih na Amazonu prodajala različne izdelke. To je bil čisti začetek, da sva dobila malo občutka. Prave stvari so se začele odvijati šele, ko sva se pri mentorjih v tujini začela resno izobraževati o prodaji na Amazonu.Okrog 15.000 kosov na mesec. V nekaterih mesecih je prodaja seveda večja.Tako je. Razvili smo lastne, kakovostne izdelke, ki jih prodajamo pod znamko Sport2People.Drugo podjetje se imenuje Seller.Tools. V njegovi ponudbi smo združili znanje, razvoja in informatike. Namenjeno je prodajalcem na Amazonu in globalni odzivi so odlični.Ključno je vedeti, da na uspeh vpliva več dejavnikov. Morda vam gre trenutno zelo dobro, ampak če ste npr. stvari že na začetku zasnovali nepremišljeno, vas lahko kmalu čaka neprijeten razvoj dogodkov.Zato boste od naju na seminarju dobili, kako se lotiti prodaje na Amazonu:kako se izogniti začetniškim izzivom in kako ustvariti predpogoje, da bo vaš posel rastel.Prodaja na Amazonu mi danes daje, da se posvečam dobremu počutju in zdravemu življenju. Rad pa se odzovem vabilom na predavanja o prodaji na Amazonu v tujini, ker tako obnovim poznanstva z najboljšimi prodajalci na svetu. Maja bom takona White Label World Expo, ki spada med največje dogodke o spletni prodaji na svetu.Danes uživam v tem, da si lahko vzamem čas zase in predvsem za svojo. V tujini sem zaradi obeh podjetij veliko. Mi je pa v užitek, da ob tem srečujem ljudi, ki me navdihujejo in prispevajo k moji. Ekipa v obeh podjetjih je fantastična in to me dodatno motivira.