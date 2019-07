Inovativni Dunajčani prodajajo ... sonce

V avstrijski prestolnici nastaja ena prvih energetskih skupnosti v Evropi. FOTO C.HOFER

pomočjo aplikacije na pametnem telefonu lahko uporabniki energijo enostavno usmerjajo. FOTO C.HOFER

V avstrijski prestolnici nastaja ena prvih energetskih skupnosti v Evropi. S projektom se želi Dunaj zoperstaviti podnebnim spremembam in zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida. Tehnologija blockchain stanovalcem omogoča tudi prodajo odvečne solarne energije.Okoli 100 stanovalcev v okrožju Krieau sodeluje v dunajskem pilotnem projektu, ki bi lahko v naslednjih letih postal evropski vsakdan. Stanovalci s fotovoltaičnimi paneli proizvajajo svojo električno energijo.»Lokalno proizvedeno elektriko porazdelimo med stanovalce glede na njihove potrebe. Če elektrike nihče ne porabi, se ta proda naprej ali porabi v kak drug namen. S pomočjo novih tehnologij, kot je blockhain, bo prodaja v prihodnosti potekala popolnoma avtomatsko,« pravi direktor dunajskega energetskega podjetja Wien Energie Michael Strebl.S pomočjo aplikacije na pametnem telefonu lahko uporabniki energijo enostavno usmerjajo. Če je sosed tri tedne na dopustu, lahko delež solarne energije, ki je v tem času namenjen njegovi družini, proda. Tako dragocena okolju prijazna energija ne propade, temveč se porabi učinkovito in lokalno. Poleg tega stanovalci prihranijo na omrežnih pristojbinah. Za pet let trajajoči projekt energetske skupnosti so pri Wien Energie namenili več kot dva milijona evrov, projekt pa sofinancira tudi avstrijsko ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo.Osnova za to demokratizacijo energetske oskrbe je »Paket za čisto energijo« Evropske Unije, ki je bil sprejet lani. Wien Energie stavi na sončno energijo in bo v okviru »solarne ofenzive« v prihodnjih letih v fotovoltaiko vložilo kar 100 milijonov evrov. Do leta 2030 bodo povečali zmogljivost fotovoltaike za 600 megavatov, za to bodo potrebovali površine v velikosti približno 1.300 nogometnih igrišč.