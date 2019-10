Ženske najpogosteje vodijo poljska podjetja

V Evropi in osrednji Aziji zasedajo dobrih 34 odstotkov mest v upravah oziroma manj kot pet odstotnih točk več kot pred 20 leti, v 24 odstotkih družb ženska vodi podjetje.Ženske v Sloveniji najpogosteje zasedajo direktorska mesta v srednje velikih podjetjih, vodijo jih 23 odstotkov, pod njihovo taktirko je 18 odstotkov malih podjetij in 11 odstotkov velikih. Na Poljskem, kjer so najbolj zastopane, pa vodijo skoraj 41 odstotkov malih podjetij, 37 odstotkov srednje velikih in 34 odstotkov velikih.Večina, to je 57 odstotkov anketiranih podjetij na globalni ravni priznava, da so tista, kjer so vodstva mešana, bolj učinkovita in dobičkonosnejša, lažje zadržijo talente, več je inovacij, podjetje ima večji ugled ... Hkrati več kot sedem odstotkov žensk ocenjuje, da ženske ne zmorejo tako voditi družbe kot moški, medtem ko je enakgega mnebha skoraj četrtina moških. Najvišji položaji so za ženske težje dosegljivi, pravi 46 odstotkov anketiranih.