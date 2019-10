Slovenska Zemanta pomemben del svetovne oglaševalske zgodbe

Združeno podjetje bo mesečno doseglo skoraj 2 milijardi ljudi s podpiranjem novinarstva po vsem svetu.

Taboola in Outbrain združena napadata oglaševalska velikana Facebook in Google. Jim bo uspelo?

Foto: Leon Vidic/Delo

Taboola in Outbrain, dve digitalni oglaševalski platformi s prijaznejšim oglaševanjem za uporabnika, sta sporočili, da sta sklenili sporazum o združitvi.Kombinirano podjetje bo zagotovilo večjo učinkovitost oglaševanja in doseglo tržnike po vsem svetu, hkrati pa bo pomagalo novim podjetjem hitreje rasti.Odločili so se za združitev najboljših v tehnologiji, izdelkih in poslovnih izkušnjah vsakega podjetja, da bi ustvarili privlačno globalno odprto spletno alternativo Googlu in Facebooku. Po podatkih eMarketer skoraj 70 odstotokov vseh prihodkov ameriškega digitalnega oglaševanja v letu 2019 nadzirajo le tri podjetja - Google, Facebook in Amazon.Združeno podjetje bo imelo več kot 2000 zaposlenih v 23 poslovalnicah, ki bodo oskrbovale več kot 20.000 strank v več kot 50 državah po Severni Ameriki, Latinski Ameriki, Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Aziji in Tihem oceanu. »Navdušeni smo, da bomo sodelovali s Taboolo. Tako Outbrain kot Taboola imata skupno poslanstvo in vizijo podpiranja kakovostnega novinarstva na svetovni ravni in zagotavljanja pomembne vrednosti na odprtem spletnem trgu,« je dejal, soustanovitelj in soustanovitelj podjetja Outbrain.V zadnjih dveh letih odkar je Outbrain prevzel Zemanto, so število zaposlenih potrojili (60 oseb) in še naprej zaposlujejo. »Ena največjih spletnih platform krepi svoj razvojni center v Sloveniji, kar bo pozitivno vplivalo na celoten ekosistem,« je sporočila predstavnica za stike z javnostmi Tehnološkega parka Ljubljana,