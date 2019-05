Strupena jatrofa kot biogorivo in afriška odrešitev?

Biogorivo pridobivajo tudi iz:

Konoplje

Alg

Prosa

Jatrofa je tropski grm, s katerega obirajo oljna semena, ki so za ljudi in živali strupena, je pa iz njih mogoče proizvajati biodizel zadovoljive kakovosti. Semena namreč vsebujejo kar 40 odstotkov olja, ki se je v preteklosti uporabljalo tudi kot olje za svetilke.Od sredine leta 2000 je bilo posajenih več deset tisoč hektarjev jatrofe za biogorivo, večinoma v Indiji in Afriki, piše Smithsonian Magazine. Znano je, da rastlina uspeva na obrobnih zemljiščih, vendar je za maksimalno proizvodnjo biogoriva potrebna bogata zemlja in namakanje. Raziskovalci še naprej gojijo izboljšane sorte, več afriških držav pa še naprej vlaga vanjo, saj predvideva, da bo to grmičevje ključ do njihove prihodnje oskrbe z gorivom.Evropski parlament je tako že leta 2006 ugotovil, da znaša cena obdelave biodizla v Indiji zgolj eno tretjino cene v Evropi in da se je Indija odločila za širjenje svojih programov za rafiniranje biodizla. Indija je že leta 2006 začela širiti svojo industrijo pridobivanja etanola, vlada pa je sprejela več vrst finančnih spodbud, vključno z znižanjem prodajnega davka in zmanjšanjem trošarin na etanolska in delno etanolska goriva.Indijci so že pred več kot desetletjem menili, da ta neužitna rastlina predstavlja zanesljivo možnost za pridobivanje biogoriva v Indiji, saj lahko raste v polpusti in pusti prsti ter zahteva minimalne naložbe ter spodbuja sodelovanje med EU in Indijo na tem področju. Nadejali so se, da bodo s takim programom poleg odprtja približno 17 milijonov novih delovnih mest in prihodkov za zapostavljene podeželske skupnosti, pomagali zmanjšati odvisnost Indije od tuje nafte, vendar le, če bo izveden trajnostno.