Konoplja tudi kot biogorivo

Konoplja je najbolj vsestransko uporabna. Iz nje so nekoč izdelovali oblačila, lončevino in oklepe. Zaradi trdnosti in trajnosti vlaken konoplje se je ta začela uporabljati v Evropi večinoma za proizvodnjo vrvi in jader za ladje, danes pa iz nje delajo tudi biogorivo.Biodizel iz konoplje proizvajajo s stiskanjem semen, ki imajo visoko vsebnost olj. Konoplja, ki uspeva tudi na revnih zemljiščih in zahteva minimalne vložke, proizvaja skoraj štirikrat več olja na hektar kot soja, ki je trenutno edini pridelek, ki se goji v velikem obsegu za biodizel v ZDA. Po ekstrakciji v več korakih dobimo biogorivo iz konoplje, pojasnjujejo na spletni strani hemp.com Če je biodizel pravilno predelan, ga lahko damo v katerokoli dizelsko vozilo. Tudi skladiščimo in prevažamo ga lahko kot dizelsko gorivo. Konopljo lahko z različnimi postopki fermentacije predelamo tudi v etanol. In čeprav biogorivo iz konoplje morda še ni priljubljena alternativa, avtomobilska industrija že uporablja konopljo; izdelujejo plastiko iz konoplje, ki je podobna steklenim vlaknom (ang. fiberglas). Skoraj vsi evropski proizvajalci avtomobilov uporabljajo konopljena vlakna za avtomobilska vrata, je nedavno pisal Smithsonian Magazine. Materiale na osnovi konoplje najdemo tudi v delih, vgrajenih v vozila BMW i8 in Lotus Evora. Prednosti, ki jih prinašajo materiali, izdelani iz konoplje, so, da so lažji, biološko razgradljivi in prihajajo iz okolju prijaznejšega obnovljivega vira.