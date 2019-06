Solsticij, obrat na bolje

Na dan, ko je Abanka padla v »kremplje« finančnega sklada Apollo, ki upravlja skoraj 250 milijard ameriških dolarjev in je leta 2016 za absurdno nizko ceno kupil NKBM, ki jo obvladuje prek luksemburškega podjetja Biser Bidco, v redakciji Sveta kapitala čakamo na poletni solsticij.

Ali bo Sončev obrat našim odločevalcem prinesel res več energije, odločnosti, samozavesti, predvsem pa kritične distance pri presojanju lačnih tujcev, ne verjamem. Kajti, kaj naj si mislimo o državi, ki ne pokaže nekoliko večje izbirčnosti in tudi ne večje vztrajnosti pri iskanju najboljšega kupca?



Res je, da nam je ob prodaji Abanke za ovratnik dihala evropska komisija, prav tako je res, da za Abanko ni bilo večjega zanimanja, čeprav je bila dolgo časa naprodaj, a hkrati je res tudi, da omenjeni sklad ne uživa ravno najboljšega slovesa ... ne pri nas ne v drugih članicah EU. A kakorkoli že, danes je Abanka v njegovi lasti. Mi lahko le držimo pesti, da smo se zanj odločili gospodarno, ne na »horuk« ali po politični inerciji.



No, ja, vzgibi in smotrnost prodaje bodo prej ali slej prišli na dan, a medtem ko to čakamo, ne bomo nazdravljali, kot je sicer v navadi ob sklenitvi posla, ampak se bomo upravičeno ves čas spraševali in preverjali, ali se bo ta zgodba res izkazala kot zgodba o uspešnem reševanju demografskega sklada in javnega dolga ali kot zgodba o »slabem gospodarjenju političnih elit in neaktivnosti vlade«.



Po toči zvoniti je prepozno. Zdaj je, kar je, a da bi se v prihodnje izognili potezam v slogu »v sili še hudič muhe žre«, bi nam prav prišla doza provokacije, ki so jo, denimo, na Otoku zakuhali z oglaševalsko kampanjo, v kateri so Westminster prikazali kot živalski vrt, poln nebrzdanih in lačnih živali.



Šok terapija je vsekakor padla na plodna tla. Kako, preberite na današnji najdaljši dan v letu na strani 30. In srečno!