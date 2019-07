Slovenija, po 29 letih je čas za kaj več kot visoko socialno pomoč

Bi tudi mi po vzoru Singapurja potrebovali nekaj avtoritarnosti?

Z vladanjem najsposobnejših.Lee Kuan Yew, ki je bil na oblasti več desetletij, je v ospredje postavil meritokracijo. Vzpostavil je šolski sistem, kjer lahko le na podlagi testov prideš na elitne šole. Z visokimi plačami je poskrbel, da najboljši pravniki niso delali kot odvetniki, ampak kot sodniki in tožilci. Najboljši naj bodo najbolje plačani, a to ne sme biti samoumevno. Velik del plač javnih uslužbencev, vključno s politiki, ki na leto lahko zaslužijo tudi milijon dolarjev, je variabilen in odvisen od ničesar drugega kot od gospodarske uspešnosti države. Korupcija je bila z visokimi plačami in drakonskimi kaznimi za kriminalce vseh vrst uspešno izkoreninjena.Za pospešek razvoja gospodarstva pa so, kot podrobneje piše kolega Klemen Košir, sledili »našim pravilom«, t. i. desetim pravilom washingtonskega konsenza. Ob tem ko so že v antiki govorili, da svet stoji na ramenih velikanov, torej tople vode nima smisla odkrivati.Sprašujem se le, ali so pravila washingtonskega konsenza tudi naša pravila, kajti če so, potem vemo, da jih z nekaterimi izjemami v Sloveniji pač ne upoštevamo, tako kot tudi ne načel meritokracije, vključno s tem, da plače javnih uslužbencev niso vezane na uspešnost. O korupciji, političnem kadrovanju in trgovanju pa nima smisla izgubljati besed.Včasih se sprašujem, ali ne bi tudi mi po vzoru Singapurja potrebovali nekaj avtoritarnosti ali, kot pravi dr. Rasto Ovin v kolumni, vsaj močno vlado, ki bi s prisilo lahko zaščitila pravila. Imamo pa vsaj vse tisto, česar Singapur edino nima: močno opozicijo, čisto okolje in socialno državo.Nič ne rečem, skromnost je lepa čednost, ampak ali po 29-ih letih ne bi bil že čas za kaj več kot ponos na visoko socialno pomoč?