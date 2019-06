Korak za polne baterije

Le zakaj ne bi človeške energije uporabili za polnjenje vozil?!

Razvoj in napredek sama po sebi seveda nista nič slabega (ravno nasprotno!), a kaj, ko smo pretirano pozornost namenili internetu stvari, pri tem pa povsem zanemarili internet bitij. Danes nam najnaprednejša tehnologija bolj kot občutke ugodja zbuja občutke strahu, utesnjenosti in odtujenosti od narave ter drug od drugega, oddaljuje nas od zdravega planeta.Pesimisti so se že vdali v usodo apokalipse, sama pa sem prepričana, da je še čas, da se zbudimo, si še enkrat zastavimo osnovno vprašanje »zakaj stremimo k razvoju« in tehnološki napredek za vedno obrnemo sebi v korist.A kako?Industrijski oblikovalec iz Londona Laurence Kemball-Cook pravi, da moramo ukrepati mi, ljudje, in to takoj. »​Ljudi je najlaže motivirati z nagrado in takojšnjo povratno informacijo, saj lahko abstraktne vrednote ali cilji le tako postanejo oprijemljivi.«​ Pri tem Kemball-Cook predlaga svojo inovacijo, to so pametne plošče Pavegen, ki bi jih položili po javnih površinah, saj kinetično energijo, ki jo ljudje ustvarjamo med hojo, pretvarjajo v elektriko.Zdi se utopično, a ni, saj se na tekaški progi sredi San Francisca človeška tekaška energija že uporablja za napajanje nekaterih tamkajšnjih uličnih svetil. Le zakaj nam potemtakem ne bi ob podpori takšne ali še kakšne druge inovacije z vso človeško energijo, ki jo premoremo, uspelo napolniti naših električnih vozil?!To bi bila terna. Ne le za zdravje posameznika in planeta, temveč tudi zato, ker bi naša prizadevanja za razvoj in napredno tehnologijo dobila pravi smisel.