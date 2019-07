Velika Britanija dežela za špekulatske in vizionarske vlagatelje.

A pravi Boris bo naredil – kot je obljubil – več kot glavni junak njegovega romana, ki je v strahu pred morebitnim političnim linčem svojo ljubezensko afero zakamufliral s kvazi ščitenjem ameriškega predsednika pred atentatom.Ne, pravi Boris bo šel do konca. Priznal bo, da ga razmerje v evropski družini dolgočasi in duši, zato se bo nepreklicno ločil in za vedno znebil težkih okov stare celine. A ne le to. Če je bilo v anketi, posneti na londonskih ulicah tik po izvolitvi Borisa Johnsona na premiersko mesto, vsaj zrno resnice, potem bo pravi Boris zares (!) ščitil in zaščitil vsak korak velikega moža na drugem bregu oceana.»He is like Trump,«* so dejali tisti, ki v njem vidijo radikalnega, kontroverznega in nestanovitnega politika. A ulica od srede naprej ni več pomembna. Njegovo politično pot zdaj tlakujejo tviti velikih. In ti so bili vsekakor spodbudni. »Boris is good; he will do a very good job,«* je tvitnil Donald Trump le nekaj minut po izvolitvi.Kaj se skriva za temi besedami, bomo videli že sredi jeseni, a kot piše naš borzni komentator, je politična usoda Velike Britanije zelo negotova in neizprosno najeda britansko ekonomijo. »Velika Britanija je blizu tehnične recesije.«Kaj to pomeni za inflacijo, vrednost britanskega funta in naložbe v Veliki Britaniji, lahko preberete na naslednjih straneh.Vsekakor pa naši analitiki ocenjujejo, da je »Velika Britanija pod taktirko Borisa v tem hipu dežela naložbenih priložnosti le za tiste, ki so spretni špekulanti ali pa presneto dobri vizionarji, ki bodo znali pravilno oceniti vsakršne nadaljnje Johnsonove poteze. In ti bodo prav gotovo največji 'vojni dobičkarji'«.