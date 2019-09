Izbiramo za vas: podjetja, ki iščejo sodelavce

Na spletnih portalih, kjer objavljajo zaposlitve v Sloveniji in tujini, je veliko zanimivih ponudb za najrazličnejše profile delavcev.Pobrskali smo tudi po spletnih straneh nekaterih podjetij in organizacij. Izbrali smo nekaj po naši oceni zanimivejših in povzeli najpomembnejše informacije.Preostali pogoji in opisi del so na navedenih povezavah na zaposlitvenih portalih. Oglasi, ki smo jih povzeli že v prejšnjih objavah, ostajajo na seznamu do poteka roka za prijavo, nove smo uvrstili na začetek.Nove ponudbe za zaposlitev bomo objavili v petek.***SPG – Sol Plin Gorenjska- Izobrazba V. stopnje, smer strojni tehnik ali elektrotehnik oz. podobna, vsaj leto dni delovnih izkušenj, odgovornost in zanes­ljivost.- Zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom je na- Prijave do, več na optius.com ---Personal center- Najmanj tretja stopnja izobrazbe, vsaj štiri leta delovnih izkušenj, poznavanje gradbene mehanizacije in navodil za varno delo z njo, opravljen izpit za upravljavca.- Zaposlitev za določen čas s šestmesečnim poskusnim delom je vin okolici.- Prijave do, več na optius.com ---Ajpes- Višja strokovna izobrazba družboslovne smeri, najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, računalniška pismenost, ustrez­ne delovne izkušnje in izkušnje z upravljanjem dokumentarnega gradiva, znanje angleščine.- Zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom je v- Prijave do, več na optius.com ---LTO Arbeidskracht B. V.- Znanje angleščine ali nizozemščine, organiziranost, čistoča, motiviranost, prilagodljivost, ustrezne delovne izkušnje so prednost.- Zaposlitev za določen čas do leto dni in z možnostjo sklenitve nove pogodbe je v. Plačilo je 9,94 evra na uro.- Prijave do, več na ess.gov.si ---Intra lighting- Strojniška izobrazba VI. ali VII. stopnje, napredno poznavanje orodij ACAD in 3D CAD in osnovno poznavanje orodij CAM, računalniška pismenost, najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, urejenost in motiviranost za doseganje rezultatov.- Zaposlitev je vin je dolgoročna.- Prijave do, več na mojedelo.com ---ORTO MG- Prijaznost, natančnost, ročne spretnosti, računalniška pismenost, komunikativnost, pripravljenost za učenje, eno do tri leta delovnih izkušenj, zaželeno v zobozdravstvu oziroma zdravstveni tehniki, vendar to ni pogoj.- Zaposlitev za skrajšan delovni čas je za določeno obdobje, v, poskusna doba traja dva meseca.- Prijave do. Več na optius.com ---I.H.S.- Višja, visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba tehniške smeri, poznavanje principov programiranja, znanje angleščine, ustvarjalnost in iznajd­ljivost, sposobnost delovanja v timu in povezovanja različnih strok, komunikativnost, uporaba računalniških orodij. Prednost so delovne izkušanje s programiranjem strojev, poznavanje elektronačrtov, dela s krmilniki in frekvenčnimi pretvorniki, poznavanje industrijskih komunikacijskih protokolov.- Zaposlitev za nedoločen čas in s šestmesečno poskusno dobo je v- Prijave do, več na mojedelo.com ---Stan invest- Izobrazba ekonomske smeri, računovodstva ali financ, zaželeno vsaj leto dni delovnih izkušenj na primerljivih mestih, natančnost, iznajdljivost.- Zaposlitev je v- Prijave do, več na optius.com ---Zdravstveni inšpektorat- Visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) s področja pravnih, kemijskih in fizikalnih ved, tehnike, proizvodne tehnologije, zdravstva, poslovnih in upravnih ved, najmanj štiri leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit.- Zaposlitev za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom je v- Prijave do, več na ess.gov.si