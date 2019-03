Sejemski zaposlitveni vrvež v dnevni sobi

»Tako delodajalci kot iskalci zaposlitve lahko sodelujejo praktično z domačega kavča ali iz pisarne. Potrebujejo samo internet in računalnik,« o spletnih zaposlitvenih sejmih evropske mreže Eures pove svetovalka Nastja Raj. Zanimanje zanje narašča.

Prvi korak: objava življenjepisa

Slovenci se najpogosteje zanimajo za delo v Avstriji, Nemčiji, pa tudi v Veliki Britaniji in Švici ter v skandinavskih državah.

Spletni zaposlitveni sejmi so doslej pritegnili predvsem mlajše Evropejce. Foto Shutterstock

Prostor le za zaupanja vredne delodajalce

Sodelujoči v spletnih zaposlitvenih sejmih nimajo težav z najemom prostora, financiranjem in logistiko ter ne izgubljajo časa zaradi potovanja v katero od več kot 30 evropskih držav.

Zaradi pomanjkanja kadra na domačem trgu dela se delodajalci vse pogosteje odločajo za sodelovanje in priložnost, da preizkusijo svoje možnosti tudi na mednarodni ravni, pravi sogovornica. Februarja je Slovenija že tretjič soorganizirala spletni zaposlitveni sejem s področja turizma, na katerem so delodajalci devetih mediteranskih držav iskali tiste, ki bi si med poletno sezono želeli nabrati tudi delovne izkušnje v tujini. Lani se je na sejmu predstavilo šest slovenskih delodajalcev, letos že 13. Prejeli so več kot 200 vlog za zaposlitev. Kot pojasnjuje svetovalka Euresa Nastja Raj, je povečano zanimanje delodajalcev za ta spletni zaposlitveni sejem tudi posledica dejstva, da so potrebe po natakarjih, kuharjih in drugih poklicih, povezanih s turistično dejavnostjo, tudi v Sloveniji velike.Spletni zaposlitveni sejmi na platformi European Job Days potekajo skozi vse leto, a se najbolj zgostijo v spomladanskem injesenskem času. Ta teden so lahko na svoj račun prišli tisti, ki jih zanima delo na Švedskem – iskali so učitelja španščine, upravljavce CNC strojev, programerje, arhitekte … Obetajo se sejmi o delovnih priložnostih na Irskem, Finskem, naslednji spletni zaposlitveni sejem pa bo v Nemčiji 22. maja. Največ delovnih mest bo s področja nege in zdravja, informacijskih tehnologij, gostinstva, transporta in gradbeništva.Virtualni zaposlitveni sejmi so, kot pojasnjuje Nastja Raj, v marsičem zelo podobni klasičnim. Veliko aktivnosti se v obeh primerih začne že pred dogodkom. Delodajalci pripravijo predstavitve podjetij in objavijo prosta delovna mesta. Z registracijo lahko iskalec zaposlitve še pred sejmom brska med ponujenimi delovnimi priložnostmi, se nanje prijavi in se dogovori za razgovor. »Preprosto se prijavi s tem, da naloži svoj življenjepis. Ko delodajalec dobi opozorilo, da se je nekdo prijavil, mu aplikacija hkrati pokaže tudi ujemanje zahtev delovnega mesta in življenjepisa. Delodajalec se nato odloči, ali bo osebo povabil na spletni razgovor,« Rajeva opisuje delovanje virtualnih sejmov v okviru mreže Eures. Intervju lahko poteka na dan sejma ali pa se delodajalec in iskalec zaposlitve za način komuniciranja in termin odločita povsem neodvisno od dogodka.In kako se na tak razgovor pripraviti? »Priprava posameznika ni drugačna v primerjavi z drugimi načini iskanja zaposlitve,« odgovarja svetovalka. Kot pravi, potrebuje le nekaj več tehničnega znanja za vzpostavitev komunikacijskega kanala, po katerem bo potekal razgovor. Nujno je tudi osnovno znanje angleškega jezika.Delodajalci, ki bi hoteli sodelovati na spletnih sejmih in pri iskanju ustreznega kadra povečati nabor svojih možnosti, se morajopredhodno registrirati. Ali gre za zaupanja vredne delodajalce, preverijo na nacionalni ravni, šele nato potrdijo registracijo. Kot pojasnjuje sogovornica, je namreč vodilo mreže Eures – ta povezuje evropski trg dela – spodbujanje tako imenovane pravične mobilnosti. Pri iskalcih zaposlitve pa ni omejitev: sejma se lahko udeleži vsakdo, ki si želi izziva v tujini. »Euresovi svetovalci sodelujočim nudimo podporo z ustreznimi informacijami in usmeritvami ves čas dogodka,« pravi Nastja Raj. Ni redkost, da spletni sejmi potekajo vzporedno s tistimi v resničnem svetu. »Na ta način je mogoče doseči širšo ciljno publiko.« Na dan spletnega dogodka niso na voljo samo ponudbe za zaposlitev, ampak tudi praktične informacije in nasveti svetovalcev Euresa.