Diplome - jih sploh še potrebujemo?

V petek in soboto tudi srednješolce čaka informativni dan. Se bodo odločili za nadaljevanje svoje akademske poti ali je to danes le potrata časa?

Devet let osnovne šole. V povprečju štiri leta srednje. Potem tri leta do bolonjske diplome. In ker ne najde dela, še dve leti bolonjskega magisterija. Če še vedno ne najde dela, fiktiven vpis v srednjo šolo za nemoteno delo prek študentskega servisa. Prej ali slej se človek vpraša, ali ima diploma sploh še kakšno vrednost. Kdo bo prej našel delo – posameznik s srednjo poklicno šolo ali diplomant? Je formalna izobrazba danes še sploh pomembna?V petek v poslovnem tedniku Svet kapitala odgovarjamo na zastavljena vprašanja.Ker vam privoščimo dobro branje.