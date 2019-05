Predplačniške kartice – uporabne, a pogosto (pre)drage

Pri večini ponudnikov lahko kartico uporabljajo starejši od 15 let.

Kakšni so stroški naročila kartice in njene uporabe? Bančni ponudniki zaračunajo približno 10 evrov za celotno obdobje veljavnosti, izjema je virtualna kartica Nove KBM, kjer je strošek polovico nižji. Mesečno nadomestilo v višini pol evra zaračunava le NLB. Dostava fizične kartice Revolut vas bo stala 5,99 evra, virtualna je brezplačna. Letno nadomestilo za kartico paysafecard Mastercard je 9,90 evra, pri nakupu 16-mestne PIN-kode paysafecard, zapisane na blagajniškem izpisu, boste običajno plačali evro provizije.



Ponudniki zaračunavajo različna nadomestila: polnjenje kartice, dvigi na bankomatu, transakcije v tujih valutah, neuporaba kartice... Pri polnjenju prek naloga (v spletni in mobilni banki ali na bančnem okencu) boste morali plačati tudi nadomestilo po ceniku banke, kjer boste plačilo izvedli. Nekatere banke vam bodo zaračunale tudi vpogled v stanje. Celovit pregled najdete v tabeli spodaj.

Ali je predplačniška kartica anonimna?

Večina predplačniških kartic ni anonimnih, izdane so na ime uporabnika in niso prenosljive. Anonimni sta kartica NLB brez identifikacije, ki ne omogoča plačil na spletu in v tujini, ter 16-mestna PIN-koda paysafecard za spletna plačila (igre, družbeni mediji, filmi, glasba – seznam spletnih trgovin je dostopen na paysafecard.com).

Pregled ponudbe in stroškov uporabe izbranih predplačniških kartic po ZPS. Avtor: ZPS

Predplačniška kartica ni vezana na bančni račun, ampak morate nanjo naložiti denar, preden začnete z njo nakupovati. Če vam kartico ukradejo, vam torej ne morejo izprazniti bančnega računa, ampak boste lahko le ob znesek, ki je na kartici, kar je prednost te kartice.»Ker omogoča dober nadzor nad izdatki niti ni mogoče »iti v minus«, z njo so nakupi po spletu še posebej varni, starši pa jo lahko podarijo otrokom za nakazovanje žepnine ali za plačevanje izdatkov na počitnicah,« pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), kjer so naredili tudi raziskavo vseh možnih predplačniških kartic, ki je trenutno na voljo na slovenskem trgu. Osnovni strošek, ugotavljajo, je pri večini okrog deset evrov, pogosto pa so visoki in nepregledni stroški uporabe: polnjenja, dvigi na bankomatu in transakcije v tujih valutah.»Pred odločitvijo oziroma izbiro preverite stroške uporabe izbrane predplačniške kartice, ki se med ponudniki razlikujejo in so lahko precej visoki,« je opozorilaiz Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: »Dobi jo lahko vsak, ne glede na status zaposlitve in višino prilivov, banke jih izdajajo tudi nekomitentom. Z večino predplačniških kartic lahko dvigujete gotovino na bankomatu in plačujete na spletu, v trgovinah, hotelih, skratka povsod, kjer določeno vrsto kartice sprejemajo (na primer MasterCard, Visa).«