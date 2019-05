Finančni nasvet: Čas je vaš zaveznik na poti do finančnega uspeha

Kaj je ključ do finančnega uspeha oz. finančne neodvisnosti?

»Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« je citat, ki smo ga lahko slišali ob osamosvojitvi naše države. In to drži tudi pri načrtovanju finančne neodvisnosti. O čemer danes sanjamo, moramo nemudoma tudi udejanjiti, saj še tako dobra ideja ni vredna nič, dokler je ne realiziramo.



Najprej bi seveda priporočil, da sami pri sebi preverite, kaj za vas pomenita uspeh in neodvisnost. Tudi ob predpostavki, da imajo vsi enako izhodišče za dosego uspeha, se le-ta v Sloveniji kaže v različnih oblikah – eni postanejo bolj družbeno zavedni, spet drugi raje pokažejo veliko hišo in nov avtomobil, tretji pa več časa posvetijo družini in hobijem. Nihče izmed teh pa ni nič manj uspešen od drugih.

Kaj sploh je uspeh?

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje uspeh kot »dejstvo, da kdo s svojim prizadevanjem doseže, kar želi, pričakuje«. Glede na opredelitev je lahko uspeh že to, da ste v Sloveniji, delate in uživate v svojem življenju. Spet drugi imate še dodatne cilje in dokler teh ne boste dosegli, boste čutili, da vam v življenju nekaj manjka.

Kako do finančne neodvisnosti?

Finančna neodvisnost lahko pomeni, da se oseba upokoji že v razmeroma mladih letih. Lahko pa pomeni mejnik pri kariernem razvoju posameznika. Posameznik, ki doseže finančno neodvisnost, se lahko sam odloči, ali bo še naprej delal in tudi kaj bo delal. Služba postane lastna izbira in hobi.



Neodvisnost lahko v življenju dosežete ne glede na to, koliko boste zaslužili – vse, kar potrebujete, sta varčevanje in investiranje. Tako preprosto je. Tudi če zaslužite malo, si boste čez 10 ali 20 let zelo hvaležni, ker vam je uspelo nekaj privarčevati. Ključno pa je, da s tem začnemo zgodaj. Prej začnete, več boste privarčevali z manj vložka. Dlje časa boste odlašali, več boste morali odrekati sami sebi.



Poglejmo primer dveh posameznikov, ki začneta varčevati pri 25. in 35. letu. Oba bosta na leto na stran dala 1.000 evrov ob 6-odstotni donosnosti. Prvi se bo pri 35. letih odločil, da neha vplačevati in sredstva pusti nedotaknjena še nadaljnjih 30 let. Ob koncu varčevanja bo imel na računu slabih 93 tisoč evrov. Drugi posameznik bo 1.000 evrov letno pod istimi pogoji vplačeval 30 let, torej bo vplačal trikrat več sredstev kot prvi, in bo imel na koncu na računu okoli 97 tisoč evrov. Torej bo za trikratnik vložka (30.000 evrov namesto 10.000 tisoč evrov) dosegel isti rezultat samo zato, ker je začel 10 let pozneje.



Kot sem povedal, ključ do uspeha je v tem, da ukrepate čim prej – čas je vaš zaveznik. Dlje boste čakali, več oportunitetne škode si boste naredili. Vaše razmišljanje naj nikakor ne ostane le pri tem, saj si samo z idejo ne boste nič pomagali, če je ne boste realizirali.