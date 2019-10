Twitter nenamerno zlorabil podatke svojih uporabnikov za potrebe oglaševalcev

Iz podjetja, ki vodi družbeno omrežjo Twitter so sporočili, da so oglaševalci lahko prišli do nekaterih podatkov njihovih uporabnikov, četudi so ti posebej označili, da svojih podatkov ne želijo posredovati naprej. »Nismo prepričani, koliko ljudi je bilo na ta način oškodovanih, se pa za nenamensko napako globoko opravičujejo vsem prizadetim,« so sporočili iz podjetja.Odtekanje elektronskih naslovov in telefonskih številk tistih, ki jih niso pustili v nadaljnje posredovanje tretjim osebam, so v podjetju odkrili že 17. septembra, tako da je po predvidevanju britanskega BBC-ja, dogodek najverjetneje prizadel mnoge uporabnike.V podjetju so po incidentu zagotovili, da v svojih bazah ne hranijo več telefonskih številk in elektronskih naslovov svojih uporabnikov za potrebe oglaševalcev. Irsko podjetje Twitter, s sedežem v Dublinu, ob zlorabi ni obvestilo irskega komisarja za zaščito podatkov, niti ostalih pristojnih organov, čeprav zakonodaja GDPR to v takšnih primerih narekuje. A Twitter se brani z argumentom, da ima 139 milijonov uporabnikov, ki platformo uporabljajo vsak dan in, ki jim vsakodnevno postrežejo tudi z oglasi.