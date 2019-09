Svet kapitala: Komu ugajati? Vsem!

V novi številki poslovnega tednika Svet kapitala preberite o ameriški podjetniški skupini Business Roundtable, ki je avgusta pozvala vodilne korporacije, da spremenijo svoje osnovno vodilo poslovanja. Kam se obrača ameriška poslovna srenja, ki zajema tudi največje akterje na svetovnem gospodarskem parketu, boste lahko prebirali že jutri.Pišemo tudi o jedrski energiji - ta predstavlja grožnjo ali rešitev? Odgovore iščeta Klemen Košir in Borut Tavčar.V tokratni številki obsežno pišemo tudi o sreči na delovnem mestu. V ponedeljek 23. septembra, ko se je začel mednarodni teden sreče na delovnem mestu, smo 21 podjetij povabili, naj se pridružijo 21-dnevnem izzivu za več sreče na delovnem mestu. Pravijo namreč, da človek potrebuje 21 dni, da oblikuje novo navado. Da se dotična splača, kažejo številne raziskave: srečni zaposleni ustvarjajo 37% večjo prodajo, so za 31% bolj produktivni in za 19% natančnejši, manj so na bolniških in se redkeje odločajo za zamenjavo delodajalca. Se nam boste pri korakanju do sreče pridružili tudi vi?Pišemo tudi o veganski hrani in kako se splača vlagati v veganske izdelke rastlinskega izvora, saj veganstvo prihaja v mainstream ... z njim pa tudi volčja lakota po rastlinskem mesu. Na spletni strani svetkapitala.si, pa boste lahko jutri pogledali, kakšen polnovredni, veganski zajtrk ponuja Martin Rojnik iz Kuche.In še druge zanimive zgodbe. Ker vam privoščimo dobro branje. Svet kapitala.