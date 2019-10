Revolut vedno večji in boljši, a zakaj ustanovitelji prodajajo deleže?

Sodelovanje Vise in Revoluta: "win-win" situacija

TEŽAVE NA OBZORJU?

Nekaj ustanoviteljev fintech podjetja je pred kratkim prodalo del njihovih deležev podjetja, med njimi tudi Storonsky, nekdanji finančni dirketor Peter O’Higgins in nekaj IT-strokovnjakov pa kar celotne deleže. Iz podjetja teh podatkov še ne želijo komentirati.

Revolutu so prihodki v zadnjem letu zrasli za 354 odstotkov, na 58,2 milijona funtov. Družba, ki je danes težka slabi dve milijardi dolarjev, pričakuje, da se bodo prihodki v tem poslovnem letu ponovno potrojili, in tako sčasoma presegli vrednost vrednotenja 10 milijard dolarjev.

Močno partnerstvo med britanskim tehnološkim podjetjem Revolut in ameriško Viso ( ki jo je Forbes pred kratkim označil za najboljše podjetje na svetu ) omogoča uporabnikom kar nekaj prednosti.Prilagodljive in prilagojene bančne storitve, ki uporabnikom omogočajo takojšnja katagorizirana obvestila - tako lahko ugotavljajo mesečno porazdelitev svojih izdatkov. V aplikaciji lahko sledijo tudi stanju Visa Token Service in Payments Attribute Account Inquiry. Uporabniki Revolut storitev lahko globalno plačujejo v 150 valutah in zamenjajo svoj denar v 29 valut ter kripto valut neposredno v aplikaciji z uporabo medbančnega tečaja. Mnogo uporabnikov pa ceni tudi možnost takojšnjega plačila na drug račun, na primer ob razdelitvi računa v restavraciji med prjatelji.Nikolay Storonsky, ustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Revolut, je nad sporazumom navdušen. “Revolut je sklenil globalni sporazum z družbo Visa, saj se širimo na nove trge in želimo uporabnikom omogočiti še več nadzora, fleksibilnosti in inovativnih funkcij, v katerih trenutno že uživajo evropski uporabniki.”Tudi vodilnim pri Visi je sodelovanje po godu. “Revolut je hitro napredoval pri zagotavljanju inovativnih in edinstvenih izkušenj uporabnikom v Evropi. Sedaj si želijo doseči svoje globalne cilje rasti in povečati obseg v Visa mreži,” je povedal Jack Forestell, glavni produktni direktor pri družbi Visa. “Kartico Visa sprejema več kot 54 milijonov trgovcev v več kot 200 državah, zato imamo obseg, izkušnje in strokovno znanje, s pomočjo katerega lahko Revolut svoje delovanje razširi na globalno raven.”Pred kratkim smo pisali, da bi morale tradicionalne banke premisliti o strateški preobrazbi, saj prihaja do vzpona neobank in ena izmed njih je tudi Revolut, zelo znana pa je nemška banka N26. Slednja je svoje nenavadno ime dobila po številu Rubikovih kock, je svojo poslovno pot začela leta 2015 in v prvih devetih mesecih že imela pol milijona komitentov. Več o N26 preberite TU. Globalna svetovalna družba A.T. Kearney v svoji raziskavi Bančni radar 2019 napoveduje, da bo vsaka deseta banka v Evropi prenehala z delovanjem . To pomeni, da bo v naslednjih petih letih bodisi prodana bodisi združena s konkurentom. Razlog je stagnacija prihodkov tradicionalnih bančnih modelov. Po napovedih se obeta vzpon vitkejših, tako imenovanih »neobank«, ki dosegajo čedalje več uporabnikov. Več o tem si preberite TU Od poletja 2019 imamo v Sloveniji možnost Apple Pay. Ali veste, kaj je to?