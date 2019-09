Modni velikan Forever 21 v stečaj?

Linda Chang, izvršna podpredsednica podjetja, je za New York Times povedala, da bodo prenehali s poslovanjem v kar 40 državah in tako zaprli okoli 350 trgovin po vsem svetu, od tega 178 v ZDA. Podjetje bo zaenkrat še vedno poslovalo na več sto lokacijah po ZDA in vzdrževalo svojo spletno trgovino.Vse se je začelo leta 1981, ko sta se Jin Sook in Do Won "Don" Chang iz Južne Koreje preselila v obljubljeno mesto, Los Angeles. Popolnoma brez denarja sta se preživljala prvi kot frizer, drugi kot hišnik. Tri leta kasneje, 1984, sta z 11 tisoč dolarji na 80 kvadratnih metrih odprla prvo modno trgovino, ki sta jo poimenovala Forver 21.Oblačila sta prodajala po nizki ceni zato, ker sta se tesno povezala s trgovci na debelo in tako prodajala izdelke po precej nižji ceni od preostalih butikov v tistem času. Sistem je deloval. Trgovina je že v prvem letu poslovanja dosegla 700 tisoč dolarjev prihodka. Ker so se na trgu pojavili kot eni izmed prvih ponudnikov s hitro modo, jim je prodaja hitro in vztrajno rastla. Lastnika sta potrdila nakup tudi do 400 kreacij na dan, ki sta jih kasneje umestila v prodajo. Apetiti so bili veliki, tako lastnikov kot strank, v najboljših letih so dosegali nekje do 4,4 milijard dolarjev dohodka, samo v treh letih pa so odprli kar 600 novih trgovin po celem svetu.Ker so se lastniki preveč koncentrirali na cilj "postati še večji", je njihova moda izgubila stik s potrošniki, ki so želeli vse bolj in bolj prefinjene kose. Slednjim željam sta sledila npr. H&M in Zara , Forever 21 pa je začel v finih, a poceni dizajnih zaostajati za konkurenco. Oblačila Forever 21 so sicer sledila trendom, a niso zadovoljevala potrošnikov. Njihovo odpiranje trgovin po celem svetu pa se je nadaljevalo, imeli so 800 poslovalnic.Tu je prišlo še do problema, da se niso tako hitro prilagodili trendu spletne trgovine in rezultat tega je bil, da so drseli navzdol.Danes ima družba 500 milijonov dolarjev dolga in vložili so zaščito pred stečajem. To sicer pomeni konca, a očitno so v velikih težavah. Če bodo lastniki prenovili poslovni model, dobili investicijska sredstva in se prestrukturirali, obstaja možnost, da se Forever 21 zopet postavi na noge. Tako upata predvsem nadobudna Korejca, ki sta v L.A. prišla po sanje in jih po 35 letih že želita odstaviti."Forever 21 might not be forever after all," zapišejo v ameriškem poslovnem časopisu.*Forever 21 morda ne bo za vedno