Slovenski »pole« za ples ob drogu naravnost v stanovanje Jennifer Lopez

Skromni začetki, veliki cilji

Ples ob drogu bo kmalu na olimpijskih igrah

Slovensko podjetje Lupit Pole, član Tehnološkega parka Ljubljana, ki izdeluje »pole« opremo oz. opremo za ples ob drogu, je izdelal medeninasti drog za film Hustlers, filmski hit letošnje jeseni. Za piko na i pa jim je s samostoječim drogom uspelo opremiti celo stanovanje slavne ameriške igralke in pevke Jennifer Lopez, ki je na drogu vadila vlogo za Hustler kar na svojem domu v New Yorku.Sicer so Lupit pole drogove uporabili v kar nekaj velikih filmskih produkcijah, med drugim tudi v zloglasnem portretu WikLeaksovega stvarnika Snowdna.Pred desetimi leti sta solastnika,in, po izobrazbi elektrotehnik in inženir strojništva, bolj za zabavo kot zares, sprejela izziv in izdelala kakovosten vrtljiv drog za slovenski plesni studio Mademoiselle, ki je bil v lasti njune prijateljice. A zabaven izziv je prerasel v resno zgodbo. Danes je v podjetju zaposlenih 16 ljudi, imajo lastno proizvodnjo, tehnični in raziskovalni oddelek. Prisotni so na največjih svetovnih tekmovanjih in so uradni sponzor največjega ‘pole’ dogodka Pole Expo v Las Vegasu. Vzpostavili so široko mednarodno mrežo prodajalcev in z drogovi opremili plesne studie po vsem svetu.Ples ob drogu se uvršča med fitnes trende, ki v zadnjih letih skokovito naraščajo. Je tudi odličen način za hujšanje, povečanje moči in izgradnjo vzdržljivosti. Po trenutnih ocenah se aktivno ukvarja s pole plesom 6 milijonov ljudi na svetu in kot športna disciplina bo menda v kratkem uvrščen celo na olimpijske igre.