Iz študentskih klopi do prakse na čelu podjetja: Začenja se izbor CEO za en mesec

Skupina Adecco mlade talente letos že šestič vabi k vključitvi v program CEO za en mesec, ki bo izbranemu kandidatu ali kandidatki omogočil enomesečno plačano prakso pri direktorju Adecca Slovenija. Izbrani kandidat ali kandidatka bo tako lahko na svoj življenjepis že na začetku kariere dodal/-a naziv »direktor/-ica podjetja«. Potegoval pa se bo še za dodatni mesec plačane prakse pod mentorstvom globalnega izvršnega direktorja Adecco Skupine.

FOTO: Adecco / Začenja se izbor CEO za en mesec

Vsi kandidati, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo na spletnih straneh http://www.adecco.si/ceo-za-en-mesec/ in https://www.ceofor1month.com/

Mladi, ki si želijo uspešno kariero, se morajo ustrezno izobraziti, da znajo izkoristiti priložnosti na trgu dela. Program CEO za en mesec prijavljenim kandidatom omogoči spoznavanje profesionalnih selekcijskih procesov za najvišje pozicije v podjetju, izbrani kandidat ali kandidatka pa en mesec nabira dragocene izkušnje kot direktor/-ica mednarodnega podjetja.Direktor Adecca Slovenije in regije Adriaticob tem pravi: »Mladim je treba dati priložnost, da izkusijo naloge, s katerimi se bodo srečevali v izbrani službi. Ta program je odlična priložnost, da spoznajo trg dela ter postopke rekrutacije in nato v praksi preverijo, ali je to prava pot za njih.«Izbranemu kandidatu se z enomesečno prakso odprejo vrata v poslovni svet, sreča se z dejanskimi delovnimi izzivi direktorja mednarodnega podjetja in se uči od izkušenih. V Sloveniji se je lani prijavilo 700 kandidatov, izbran pa je bil, magister biokemije, ki je opravljal tudi magisterij iz poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti. »Ko začneš tako intenzivno izkušnjo, je to neke vrste pospeševalnik, saj se v kratkem času ogromno naučiš,« pravi izbrani kandidat leta 2018.Vsi tisti, ki bi radi izkoristili priložnost najboljše prve izkušnje z edinstveno prakso za mlade , imate čas za prijavo do 16. aprila 2019. Izbrani posameznik bo delo opravljal predvidoma med junijem in julijem. Deset najboljših iz vseh sodelujočih držav bodo izbrali tudi za sodelovanje v ocenjevalnem centru, kjer bodo poiskali najprimernejšega za enomesečno delo z globalnim izvršnim direktorjem skupine Adecco, Alainom Dehazom.