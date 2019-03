Švicarji bi tudi nizkocenovne vstopnice za prevoz z vlakom

Poleg prvorazrednih, poslovnih vstopnic in običajnih vstopnic, želijo Švicarji izkoristiti tudi možnost nakupa nizkocenovnih vstopnic za javne vlake.

Novo poročilo o javnem transportu v Švici kaže, da si Švicarji želijo tudi cenejših, tretjerazrednih vstopnic za vožnjo z javnim vlakom. S tem bi omogočili dostopnejši prevoz z vlakom tudi državljanom z manj denarja. Železniške tire pa bi na ta način (spet) približali širšim množicam.



Nizkocenovne vstopnice bi lahko kupili tudi državljani, ki si sicer ne morejo privoščiti dragih vstopnic za prvi ali poslovni razred, niti ne za srednji razred železniškega prevoza v dobrih državnih vlakih po vsej državi. Zanje bi bila po mnenju ljudi najboljša rešitev nizkocenovna vstopnica, s katero bi v enostavnejših vagonih, s sedeži za pet oseb.



Državnim oblastem se ideja v tem trenutku ne zdi smiselna, saj s tem posamezniki po njihovem mnenju ne bi privarčevali večjih vsot denarja. V zameno pa so predstavili nov sistem supervstopnice, ki ponuja izredno nizke cene prevozov v času izven prometnih konic.



Švicarski vlaki so imeli vse do leta 1956 tudi nizkocenovne vstopnice za manj premožne državljane.