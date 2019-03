Svet sinergij: Voditeljstvo, ki navdihuje

Konferenca World of Synergy

Konferenca World of Synergy

Konferenca World of Synergy v Termah Olimlia

V Termah Olimia poteka mednarodna izkustvena konferenca, kjer bodo v treh dneh svoje poglede na voditeljstvo delili Iza Login (Login5 fundacija), Violeta Bulc, evropska komisarka za transport, Mihaela Hladin Wolfe (Patagonia), Karl Gržan (duhovnik in pisatelj), Jure Knez (Dewesoft, Lucija Sajevec (AMZS), Gregor Deleja, ravnatelj gimnazije Celje in mnogi drugi izjemni voditelji. O temah voditeljstva obširno poročamo v današnji tiskani izdaji Sveta kapitala, na tem mestu pa bomo zbrali navdihujoče izjave predavateljev.Mihaela Hladin Wolfe: Podjetja, ki nas ne zanimajo le kvartalna poročila, ampak celotna prihodnost, si v ZDA prizadevamo za pridobitev cerfifikata B korporacija . Gre za podjetja, ki si prizadevamo za socialno in okoljsko pravičnost, transparentnost. Skušamo ustvarjati dobiček brez, da bi komur koli delali škodo. Seveda pa nismo popolni. Podjetje je tako močno prežeto s to kulturo, da sem prepričana, da tudi, ko ustanovitelj Patagonine Yvon Chouinard ne bo več vpet v njem, se bo kultura obdržala.Lucija Sajevec, izvršna direktorica AMZS: Od leta 2014, ko sem prevzela vodenje podjetja, beležimo visoke številke, a še veliko bolj sem ponosna na visoko osebnostno rast zaposlenih v podjetju. Vsak dan si prizadevamo za sinergijo, ne govorimo »jaz« ampak »mi«, delimo znanje, poslušamo in rastemo. Voditelj mora sam rasti, da lahko opolnomoči druge k rasti.Juan Garcia-Herreros, za grammy nominiran glasbenik: Ko nekaj posadimo v zemljo, moramo to zalivati in negovati. Če tega ne delamo, lahko postane zelo hudo. Vzgojimo obžalovanje in slabo vest. Zalivajte svoje talente.Karel Gržan, duhovnik in pisatelj: Oikos, grški izraz, ki označuje odnose in povezanost med člani, družino, prostorom. Gre za ekonomski odnos, v katerem je pskrbljeno za vse člane kot v oikosu in ta ogenj moramo varovati.Gregor Deleja, ravnatelj gimnazije Celje: Učitelji bi morali biti mentorji, ne pa zgolj izvajalci kurikuluma.Pravi voditelji dobre šole so v vsi njeni deležniki. Če želite imeti dobro šolo, morate vključiti in med seboj povezati vse člane.Transformacijo smo začeli s tem, da smo dali otrokom, ki so v šoli najmanj slišani in upoštevani, možnost, da vodijo. Tako se naučijo sprejemati odločitve in prevzemati odgovornosti. V ponedeljek so popolnoma sami organizirali današnji podnebni protest .- žalostno je bilo, da so v torek nekateri mediji pisali o tem, da proteste spodbuja kapital ter, da gre za kapitalistični odziv na probleme.Alenka Smerkolj, nekdanja ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo: Ko sem delovala v vlogi vodje v bančništvu, sem spoznala, da so socialne veščine in način kako se povezuješ z ljudmi, bolj pomembne od tehničnega znanja. V politiko sem vstopila, ker sem menila, da ni prav kritizirati brez da bi poskusil tudi sam kaj spremeniti.