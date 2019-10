Svet kapitala: Še vedno drvimo v prepad

Brez nadzora je delež prihodkov gospodarstva, ki se steče k delovni sili, vse manjši.

V sveži številki poslovnega tednika Svet kapitala preberite o neurju, na katerega niso pripravljeni niti oblikovalci politik. Svetovna trgovinska organizacija in vodilni nemški inštitut za ekonomijo sta znižala gospodarske napovedi za Evropo. Nemčija bo imela zgolj 0,5-odstotno rast gospodarstva. Kaj to pomeni za Slovenijo, smo vprašali novo direktorico Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Majo Bednaš.



Sprašujemo se tudi, ali je res prišel čas, ko bodo samorogom začeli odpadati rogovi? Investitorji niso več pripravljeni požreti vseh nesmislov, ki jih trosijo nadobudni podjetniki, in ne verjamejo več v obljube o neizmernem bogastvu na drugi strani mavrice. Vi verjamete?



V branje ponujamo tudi veliki intervju z nemškim poslovnežem Davidom Henzlom, ki je, kot pravi sam, po naključju postal serijski podjetnik. Iz Nemčije se je preselil v ZDA in tam eno od svojih podjetij prodal za več kot 10 milijonov dolarjev. Danes največ dela za svoje podjetje TaskDrive, ob tem pa vodi enega bolj popularnih podkastov na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.



Še en odličen intevju pa je pripravila Milka Bizovičar, ki se je pogovarjala z vodjo Medpodjetniškega izbraževalnega centra v Šolskem centru Nova Gorica, Adrijano Hodak. Center je evropska komisija prepoznala kot primer dobre prakse. Zakaj, preberite že jutri v poslovnem tedniku Svet kapitala.



In druge zgodbe. | Ker vam privoščimo dobro branje. | Svet kapitala.