Lahko pogledate ocenjeno vrednost sosedove nepremičnine? (VIDEO)

Dušana Mitrovića, direktorja urada za množično vrednotenje nepremičnin pri Gursu smo povprašali, ali lahko na portalu pregledujemo podatke o nepremičninah drugih lastnikov in za dostop do katerih podatkov potrebujemo spletni certifikat, kateri podatki pa so javno na voljo vsem uporabnikom.Od danes naprej so objavljene poskusno izračunano vrednosti nepremičnin v Sloveniji in sicer bo razgrnitev na vseh občinah (podatki pa so dostopni tudi na spletu na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin ) trajala do 30. oktobra 2019. V tem času lahko lastniki podajo pripombe zgolj na vrednostno raven ali vrednostno cono, v kateri se nepremičnina nahaja ali pa na same modele vrednotenja (prvo vrsto pripomb posredujejo običnam, drugo direkto Geodetski upravi). Vse pripombe na konkretno vrednotenje posameznih nepremičnin pa bodo lastniki lahko podali šele po 1. aprilu 2020, ko bodo na dom tudi prejeli obvestilo o ocenjeni vrednosti vseh njihovih nepremičnin. Od takrat naprej bodo lahko podajali pripombe na ocenjeno vrednost zaradi posebnih okoliščin (npr. posebna mikrolokacija, strukturna poškodba nepremičnine ...), za kar bodo potrebovali dokazila.Pa kar brez skrbi, ne boste zamudili nikakršnega roka za pripombe, kajti te bodo na Geodetski upravi sprejemali od 1. aprila naprej ves čas.Po prvem aprilu 2020 se bodo ocenjene vrednosti nepremičnin ves čas ažurirale, shranjevala pa se bo tudi vsa zgodovina sprememb vrednosti od takrat naprej.Ves čas pa lahko v javnem iskalniku pogledate ocenjene vrednosti vseh nepremičnin, poznati morate le njihov naslov ali identifikacijsko številko (če gre za del večstanovanjske zgradbe). Pozor, na tem izpisu dobite zgolj ocenjeno vrednost stavbe, ne pa tudi pripadajočega zemljišča. Če želite preveriti še ta del ocene, na dnu strani pogledate (in kliknete) še povezavo o parceli, povezani s stavbo.Trenutno gre le za razgrnitev ocenjenih vrednosti, če se z oceno ne strinjate, naj vas ne skrbi, da ta ocena že vpliva na karkoli, na primer na vaše socialne transferje, saj se za tiste zdaj še uporabljajo podatki iz starih modelov vrednotenja.