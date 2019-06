Kakšna naj bo vaša nova banka

• neomejeno število dvigov v evrih na vseh bankomatih v Sloveniji in EU;

• brezplačno spletno in mobilno banko;

• neomejeno število plačil v EUR v spletni in mobilni banki;

• neomejeno število varnostnih SMS-ov za debetno kartico Visa;

• prekoračitev na računu (limit) brez stroškov odobritve;*

• vodenje računa z debetno kartico Visa.



Po treh mesecih boste za Paket Komplet plačevali le 4,99 EUR na mesec, in sicer v enem znesku/na mesec. Tako boste tudi imeli boljši pregled nad svojimi financami.



Ni vseeno, kje hranimo svoje premoženje in kako ga upravljamo. Zato je izbira banke, ki ji ga boste zaupali, še kako pomembna. Dobra banka bo svoje storitve prilagajala vam in ne obratno, poleg tega pa vam bo ponudila širok nabor bančno-finančnih storitev, ki bodo poskrbele za urejenost vaših financ, premišljeno varčevanje ter tekoče in uspešno vsakodnevno poslovanje.Poslovanje z dobro banko je enostavno, saj razume, da ni dragoceno le vaše premoženje, temveč tudi vaš čas. Vsak dan ste razpeti med cel kup obveznosti, zato vam omogoči, da poslujete na daljavo, ne da bi se vam bilo treba oglasiti v kateri od poslovalnic. Če pa že, je enostavno tudi to.Pri nas je z več kot 800 bančnimi točkami najbolj dostopna banka v državi Nova KBM. V svoji mreži ima okoli 52 poslovalnic; bančne storitve pa lahko koristite tudi pri njihovem strateškem partnerju Pošti Slovenije (več kot 330 pošt) in več kot 300 bankomatih (partnerstvo z SKB). Trenutno je na voljo tudi 11 specializiranih bančnih okenc na poštah, kjer sta vam na voljo bančnik in širši nabor bančnih storitev.Svet se hitro spreminja in inovativne digitalne rešitve močno olajšujejo tudi bančno poslovanje. Sodobna banka svojo pozornost in trud usmerja v ponudbo, ki je prilagojena uporabnikom in njihovim potrebam. Tako lahko, na primer, združeno pod enim geslom uporabljate spletno in mobilno banko; mobilno aplikacijo odklepate s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza; prijateljem pošiljate denar prek QR-kode … Celo kredit lahko že sklenete kar iz naslanjača.Široka paleta ugodnih bančno-finančnih storitev je zagotovilo, da boste našli paket, ki zajema tisto, kar dnevno najbolj koristite in je prav zato pri uporabnikih med najbolj priljubljenimi. Takšna sta paketa Komplet in Premium , ki ju ponuja Nova KBM.Pri Novi KBM možnost brezplačnega koriščenja paketov prve tri oziroma šest mesecev ne pomeni le dodatne ugodnosti, temveč še en dokaz, kako se dobra banka prilagodi uporabniku. Tako vam namreč ponuja preizkusno dobo, v kateri boste testirali, kako uporaben je za vas izbrani paket in kako primeren je za vaše potrebe. Na ta način vam omogoči, da zamenjate banko le, če ste z njenimi storitvami preverjeno zadovoljni.Ugodna in prilagojena ponudba, digitalne rešitve in enostaven pristop so razlog, da tudi vi postanete zadovoljen uporabnik Nove KBM.