Izraelska izvedba Evrovizije je stala 28,5 milijonov evrov

Evrovizija 2018 Lizbona: 23 milijonov evrov

Evrovizija 2017 Kijev: 30 milijonov evrov

Evrovizija 2016 Stockholm: 14 milijonov evrov

Evrovizija 2015 Dunaj: 35 milijonov evrov

Evrovizija 2014 Copenhagen: 45 milijonov evrov

Evrovizija 2013 Malmö: 15 milijonov evrov

Evrovizija 2012 Baku: 60 milijonov evrov

Evrovizija 2009 Moskva: 33 milijonov evrov

Evrovizija 2007 Helsinki: 18 milijonov evrov

Na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije v izraelskem Tel Avivu je zmagala Nizozemska, ki je s pevcem Duncanom Laurenceom tudi veljala za letošnjega favorita. Žirije in gledalce po Evropi je prepričal z osebnoizpovedno pesmijo Arcade. Slovenija se je z Zalo Kralj in Gašperjem Šantlom ter pesmijo Sebi uvrstila na 13. mesto.Po glasovanju žirij vseh 41 sodelujočih držav se je na prvo mesto uvrstila Švedska, na drugo mesto presenetljivo Severna Makedonija, na tretje pa Nizozemska, ki ji je najbolje kazalo na stavnicah. Vendar so glasovi gledalcev in poslušalcev premešali karte in odločili, da bo Evrovizija prihodnje leto na Nizozemskem. To je četrta zmaga za državo v zgodovini Eurosonga.Slovenskima predstavnikoma so stavnice napovedovale 20., uvrstila pa sta se na 13. mesto. Kot je za Val 202 ocenil vodja slovenske evrovizijske delegacije Aleksander Radić, je rezultat dober oziroma med najboljšimi, odkar tekmovanje poteka v treh večerih. Doslej je bila po njegovih besedah na 13. mestu samo Maja Keuc.V Izraelu so za organizacijo največjega glasbenega šova porabili 28, 5 milijonov evrov, piše eurovisionworld.com, kar ne izstopa od zneska, ki so ga za Evrovizijo namenile predhodne države organizatorke. Koliko denarja so namenile prireditvi, preverite v naslednjem seznamu