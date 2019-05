Diamant od zdaj naprej lahko natisnemo

Diamant je težji kot karkoli drugega v naravi, zaradi te lastnosti pa je ključna sestavina v številnih najpogosteje rezalnih in brusilnih orodjih. Foto: Arhiv podjetja

Super trden material zdaj lahko 3D natisnemo v zelo zapletenih oblikah, s čimer se bo revolucioniral način, kako industrija uporablja najtrši material na planetu. Foto: Arhiv podjetja

Švedi so danes v ameriškem Detroidu na enem največjih sejmov za aditivno proizvodnjo predstavili revolucijo na področju 3D tiskanja materialov. Prvi na svetu so predstavil 3D tiskani diamantni kompozit. »To se je v industriji še do pred kratkim zdelo nemogoče. Čeprav se ta diamant ne blešči, je nepogrešljiv v široki paleti industrijske uporabe. Super trden material zdaj lahko 3D natisnemo v zelo zapletenih oblikah, s čimer se bo revolucioniral način, kako industrija uporablja najtrši material na planetu,« so prepričani v Sandviku. Diamant je težji kot karkoli drugega v naravi, zaradi te lastnosti pa je ključna sestavina v številnih najpogosteje rezalnih in brusilnih orodjih.Sintetični diamant je bilo mogoče izdelati že od leta 1953, vendar je bilo zaradi težke in zapletene obdelave skoraj nemogoče oblikovati kompleksne oblike. Do sedaj je proizvodnja super trdih diamantnih materialov omogočila le nekaj enostavnih geometrijskih konfiguracij. Z uporabo aditivne proizvodnje in za vsak primer posebej prilagojene naknadne obdelave, je Sandvik uspel 3D natisniti diamantne kompozite, ki se lahko oblikujejo v skoraj vsako obliko. Razlika med Sandvikovim diamantom in naravnim ali sintetičnim diamantom je v tem, da je Sandvikov kompozitni material. Večina materiala je diamanta, vendar ga je treba, da je natisnjen in gost, cementirati v zelo trdem matričnem materialu, da obdržati najpomembnejše fizikalne lastnosti čistega diamanta.Švedsko podjetje Sandvik, ki velja za ferrarija v orodjarski industriji, smo ob tej priložnosti obiskali v njihovem rojstnem kraju, v petek pa bomo v tiskani izdaji o njih napisali portret blagovne znamke.